Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày

TPO - Mỗi ngày, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) sử dụng 4-5 ví điện tử, thực hiện giao dịch từ 7-10 triệu USDT (khoảng từ 180-260 tỷ đồng) cho nhiều đối tượng. Trong đó, Vân thường xuyên bán USDT cho Lê Trung Hiếu để chuyển vào ví tiền điện tử của các đối tượng cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” quy mô giao dịch 30.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra đường dây “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” quy mô giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng bước đầu khởi tố 9 bị can về tội “Rửa tiền”.

Đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín tại Việt Nam vừa được Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng triệt phá.

Các đối tượng thuê hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại phường Gia Lâm (Hà Nội) làm trụ sở hoạt động. Đồng thời, sắm hàng trăm điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android rồi chia cho nhóm nhân viên cấp dưới là các bạn trẻ Việt Nam vận hành, quản lý, luân chuyển dòng tiền từ hoạt động cờ bạc.

Đối tượng Huang Lee Min (trái ảnh) và bị can Lê Trung Hiếu.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Lê Trung Hiếu (SN 1997, ở Hà Nội) là người am hiểu về công nghệ thông tin. Hiếu được giao nhiệm vụ nhận dòng tiền Việt Nam đồng cuối cùng từ hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra để chuyển đổi thành USDT.

USDT là đồng tiền điện tử trung gian được giao dịch rộng rãi trên các nền tảng tiền điện tử quốc tế, có giá trị gần tương đương với đồng đô la Mỹ.

Hằng ngày, rất nhiều nhân viên quản lý hơn 200 điện thoại thông minh sẽ liên tục chuyển dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau một vòng luân chuyển, dòng tiền cuối cùng được chuyển lại cho Hiếu và một số đối tượng khác.

Hiếu trực tiếp liên hệ với 27 đầu mối mua bán, giao dịch USDT trên Telegram, mua lượng lớn đồng tiền điện tử này rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất công đoạn đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống Việt Nam.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng xác định, Hoàng Hải Vân (SN 1984, ở Hà Nội) và Châu Đức Lâm (SN 1989, ở Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên giao dịch USDT cho Lê Trung Hiếu.

Bị can Hoàng Hải Vân.

Trong đó, Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Người này điều phối hệ thống giao dịch mua bán USDT trên thị trường chợ đen (OTC) cho nhiều đối tượng một cách chuyên nghiệp, bài bản.

Mỗi ngày, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử để thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, giá trị quy đổi tương đương 180-260 tỷ đồng. Định kỳ vài ngày, Vân sẽ hủy ví cũ, tạo lập ví mới nhằm xóa dấu vết giao dịch, dòng tiền.

Phát 'cẩm nang' cho khách hàng để đối phó cơ quan chức năng

Đáng chú ý, theo đại diện lãnh đạo Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng, đối tượng Hoàng Hải Vân và Châu Đức Lâm còn xây dựng hẳn một bộ tài liệu câu “hỏi – đáp” hướng dẫn các thành viên cách trả lời, đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập, xác minh.

Hệ thống của các đối tượng như Vân được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh khám xét nơi ở của Châu Đức Lâm.

Hệ thống điện thoại thông minh để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền cờ bạc.