Sạt lở trên Quốc lộ 6 ở Sơn La, ô tô bị vùi lấp, sơ tán khẩn cấp 84 hộ dân

TPO - Mưa lớn trong đêm 5/8 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Chiềng Pấc (xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La) khiến giao thông tê liệt cục bộ. Một ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Sạt lở đã vùi lấp một ô tô.

Theo UBND xã Huổi Nọi, sạt lở xảy ra tại khu vực từ Km322+400 đến Km323 trên Quốc lộ 6 khi đất đá từ taluy dương bất ngờ tràn xuống mặt đường. Cùng thời điểm, nước lũ dâng cao khoảng 50 cm tại đoạn Km323+800 - Km324+200, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đáng chú ý, một ô tô đang di chuyển qua khu vực đã bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe. Rất may, phương tiện không bị cuốn xuống vực, người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, làm tắc hoàn toàn Quốc lộ 6.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng đã huy động 2 máy xúc đến hiện trường để hót dọn đất đá, khơi thông tuyến và đưa người trong ô tô ra ngoài an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngay trong đêm 5/8, sau khi rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng và nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán các hộ dân tại khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng có mặt kịp thời để khắc phục hậu quả.

Ban đầu, 26 hộ với 103 nhân khẩu thuộc bản Bon và bản Phặng được di chuyển đến nơi an toàn. Đến sáng 6/8, tổng số hộ được sơ tán đã lên 84 hộ với 395 nhân khẩu.

Người dân hiện được bố trí tạm trú tại Nhà văn hóa và Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, đồng thời được hỗ trợ chăn, chiếu, nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh mì, mì tôm.

Trong đêm, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình mưa lớn gây sạt lở, ách tắc Quốc lộ 6 đoạn qua xã Muổi Nọi và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và xã Muổi Nọi có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Theo ông Hoàng Quốc Việt, đến hơn 5 giờ sáng 6/8, Quốc lộ 6 qua địa bàn đã được thông tuyến. Tuy nhiên, các phương tiện hiện chỉ lưu thông qua một làn đường dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng nên việc đi lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện công tác rà soát, thống kê thiệt hại và các điểm sạt lở tại 3 bản bị ảnh hưởng vẫn đang được khẩn trương triển khai do nhiều khu vực còn bị chia cắt.