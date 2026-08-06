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Chợ Biên Hòa tan hoang sau vụ cháy, nhiều ki-ốt bị thiêu rụi

Văn Quân - Nguyễn Dũng

TPO - Đám cháy bùng phát tại một khu trong chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi.

Clip: Tiểu thương xót xa thông báo cho nhau về tình hình hàng hóa bị cháy.

Khoảng 20h tối 5/8, lửa bùng phát tại một gian hàng trong chợ Biên Hòa và nhanh chóng lan sang dãy ki-ốt. Do đám cháy lớn, nhiều người dân xung quanh khu vực chợ hô hoán tháo chạy. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nỗ lực khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

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Ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục vụ cháy.

Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Đồng Nai đã huy động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều lực lượng PCCC trên địa bàn đến hiện trường để dập lửa.

Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà cùng nhiều lãnh đạo Công an TP đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

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Lãnh đạo UBND TP và Công an TP Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ cháy.

Theo nhiều tiểu thương, do hiện nay không phải là cao điểm nên ít người ở lại chợ kinh doanh buôn bán vào buổi tối. Vì vậy, khi chợ bị cháy, việc di dời tài sản, hàng hóa gần như không thực hiện được.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khoảng hơn 2 giờ nỗ lực dập lửa, ngăn chặn đám cháy tiếp tục lan rộng, vụ hỏa hoạn đã được khống chế. Đến khoảng 1h sáng 6/8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra ở khu vực chuyên buôn bán gốm, sứ và rổ rá, vàng mã...

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Hàng trăm chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN TP Đồng Nai tham gia chữa cháy chợ Biên Hòa.

Tại hiện trường sau khi ngọn lửa được dập tắt, các quầy sạp, ki-ốt trong chợ Biên Hòa tan hoang. Nhiều ki-ốt cháy trơ khung sắt, hàng hóa, tài sản bên trong bị thiêu rụi, hư hỏng.

Đáng chú ý, khung sắt tầng 1 có một điểm bị võng, thanh sắt đỡ bị nứt một vết lớn nguy cơ bị sập.

Khu vực chợ bị cháy có diện tích khoảng gần 1000m2, với kết cấu 1 trệt một lầu, tầng trệt làm nơi kinh doanh buôn bán, tầng 2 được sử dụng làm kho chứa hàng.

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Công tác triển khai chữa cháy tại hiện trường vụ cháy chợ Biên Hòa (đêm 5/8).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê.

Đến rạng sáng 6/8, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định.

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường trong đêm 5/8 và rạng sáng 6/8:

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Văn Quân - Nguyễn Dũng
#Cháy chợ Biên Hòa #Đồng Nai #Trấn biên #Trung tâm Đồng Nai #PCCC #Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai #Thương tâm

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