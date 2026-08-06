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Lào Cai hỗ trợ 250.000 đồng/người/ngày khi phải di dời để tránh thiên tai

Văn Đức

TPO - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định quy định mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ được quy định là 250.000 đồng/người/ngày, áp dụng trong thời gian người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp một đối tượng đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng nội dung từ ngân sách nhà nước thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.

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UBND các xã, phường trong vùng thiên tai có trách nhiệm tổ chức triển khai việc chi hỗ trợ đúng đối tượng, đúng chế độ, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch. Các địa phương đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí và danh sách người dân được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh.

Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã, phường về việc sơ tán, di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng thiên tai và triển khai chính sách hỗ trợ.

Quyết định cũng giao Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất cho đến khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai.

Lào Cai là tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, liên tục hứng chịu thiên tai, nhất là lũ quét sạt lở. Khi xảy ra thiên tai, việc người dân phải di dời để đảm bảo an toàn tính mạng. Việc ban hành chính sách hỗ trợ như trên là nỗ lực lớn của tỉnh Lào Cai trong công tác phòng chống thiên tai và ổn định đời sống Nhân dân.

Văn Đức
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