Chặn 4 xe ô tô tải chở hàng chục tấn hàng cấm từ Lào vào Việt Nam

TPO - Lợi dụng đêm tối và tuyến đường đất hẻo lánh dọc biên giới Việt - Lào, một nhóm đối tượng đã điều 4 xe ô tô tải sang Lào nhận hàng rồi tìm cách đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hoá hàng chục tấn đã bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, ngăn chặn ngay tại khu vực biên giới.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Đình Phùng.

Theo điều tra ban đầu, trong đêm 24/5 đến rạng sáng 25/5/2026, Phùng cùng các đối tượng liên quan lợi dụng tuyến đường đất cạnh Trạm Kiểm soát Biên phòng A Roòng (thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng) đưa 4 xe ô tô tải sang khu vực thôn Xa Du (bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) để nhận hàng.

Sau khi chất hàng lên xe, các đối tượng tìm cách vận chuyển trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời ngay tại khu vực biên giới.

Tang vật thu giữ gồm 8,5 tấn vú sữa heo đông lạnh, gần 29,8 tấn kim loại các loại (nhôm, sắt, đồng), máy móc đã qua sử dụng và hơn 10,9 tấn chất thải.

1/4 xe ô tô tải bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.