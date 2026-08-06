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Sức khỏe

Hơn 1.300 tỷ đồng khám sức khỏe miễn phí toàn dân ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Tổng số người được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Vĩnh Long vào khoảng hơn 3,7 triệu. Kinh phí thực hiện việc này trong năm nay ước hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngày 6/8, đại diện Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đảm bảo đến cuối năm 2026, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh đều được khám sức khỏe miễn phí.

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Cán bộ y tế thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho người cao tuổi thuộc diện chính sách nhân dịp 27/7. Ảnh: Sở Y tế Vĩnh Long

Cụ thể, Sở Y tế Vĩnh Long được giao chủ trì, rà soát, công bố danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Xây dựng phương án điều phối nhân lực, trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất và phương tiện bảo đảm phục vụ người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra sức khỏe học sinh, xây dựng lịch khám phù hợp từng địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe miễn phí ít nhất 1 lần/năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử.

Dự kiến, riêng năm nay, Vĩnh Long dành hơn 1.300 tỷ đồng để khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3,7 triệu người dân trong toàn tỉnh.

Cảnh Kỳ
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