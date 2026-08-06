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Quảng Trị bỏ ‘cơ sở 2’, yêu cầu cán bộ về làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh

Hoàng Nam

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa thống nhất chủ trương bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị làm việc tập trung tại trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh, nhằm bảo đảm thống nhất quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.

Theo nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quy định về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm việc tập trung tại trung tâm chính trị - hành chính tỉnh.

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Trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị cũ - nơi một số cán bộ của tỉnh Quảng Trị cũ được bố trí ở lại làm việc, gọi là "cơ sở 2"

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả sắp xếp, bố trí cán bộ phải được báo cáo trước ngày 15/8. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Quảng Trị hiện đặt tại phường Đồng Hới.

Chủ trương này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Hội nghị lần thứ 16 diễn ra ngày 28/7. Mục tiêu là thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý cán bộ, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã rà soát nhu cầu bố trí trụ sở làm việc tại khu vực phía nam của tỉnh, đồng thời xây dựng phương án xử lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phương án khi đó, tỉnh dự kiến bố trí khoảng 230 cán bộ, công chức thuộc 26 cơ quan, đơn vị làm việc tại khu vực phía nam (địa bàn Đông Hà và Nam Đông Hà) nhằm bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Số cán bộ này được phân thành bốn nhóm, bố trí tại trụ sở UBND tỉnh cũ, Tỉnh ủy cũ, các cơ quan đã có trụ sở riêng và một số đơn vị có tính chất hoạt động đặc thù tiếp tục sử dụng trụ sở hiện hữu.

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Trụ sở Tỉnh uỷ Quảng Trị tại phường Đồng Hới.

Lãnh đạo UBND tỉnh khi đó cho biết việc tập trung cán bộ về các trụ sở lớn tại Đông Hà nhằm giảm tình trạng sử dụng nhiều trụ sở phân tán, tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời tạo thuận lợi trong việc xử lý các trụ sở dôi dư.

Đến cuối tháng 4/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án bố trí 175 cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục làm việc tại khu vực phía nam để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với chủ trương mới được thông qua cuối tháng 7, tỉnh sẽ thực hiện việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tập trung tại trung tâm chính trị - hành chính tỉnh, thay cho phương án duy trì lực lượng làm việc phân tán tại hai khu vực như trước.

Hoàng Nam
#Tỉnh uỷ Quảng Trị #bố trí cán bộ #hệ thống chính trị #hành chính của tỉnh #thống nhất quản lý #hơn nhất

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