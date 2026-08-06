Vụ cá chết do thi công sân bay Cà Mau: Chi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ dân

TPO - UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) đã họp người dân và công bố phương án hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho các hộ bị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, lúa và hoa màu do ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Liên quan vụ cá nuôi quanh dự án Cảng hàng không Cà Mau chết hàng loạt, chiều 5/8, UBND phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau) tổ chức họp với người dân công bố phương án hỗ trợ thiệt hại.

Theo phương án của UBND phường Tân Thành, có 15 hộ nuôi cá chình và cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ tổng hơn 1,5 tỷ đồng (hộ cao nhất 150 triệu đồng/hộ, thấp nhất 40 triệu đồng), còn 34 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Đối với 15 hộ dân bị thiệt hại lúa do ảnh hưởng trực tiếp được hỗ trợ tổng 268 triệu đồng (theo diện tích ảnh hưởng), 40 hộ dân bị thiệt hại lúa do ảnh hưởng gián tiếp được hỗ trợ trên 148 triệu đồng và 6 hộ dân được hỗ trợ rau màu, cây ăn trái với số tiền gần 14 triệu đồng.



Tổng số tiền hỗ trợ trên 2 tỷ đồng, do nhà thầu thi công sân bay Cà Mau chi trả.

Người dân ký xác nhận đồng ý phương án hỗ trợ thiệt hại do UBND phường Tân Thành công bố.

Về phương án hỗ trợ như trên, hầu hết hộ dân bị thiệt hại lúa (cả trực tiếp và gián tiếp) đồng ý. Riêng một số hộ dân nuôi cá chình và cá bống tượng bị ảnh hưởng trực tiếp không đồng ý vì cho rằng mức hỗ trợ quá thấp. Tuy nhiên, họ vẫn ký tên nhận hỗ trợ.

Cũng theo phương án công bố, đối với những hộ nuôi cá chình, cá bống tượng giáp công trình, mức hỗ trợ 20% và 10% tổng chi phí và lợi nhuận. Mức này được xây dựng trên nguyên tắc hỗ trợ khắc phục thiệt hại không phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành - cho biết đối với những hộ dân đồng ý, phường sẽ chi trả trước ngày 15/8. Đối với những hộ dân không đồng ý có thể làm đơn khiếu nại và cấp thẩm quyền xem xét trả lời.

Theo UBND phường Tân Thành, do thói quen sản xuất, người dân không giữ lại chứng từ, hóa đơn, cũng như kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền địa phương. Vì vậy, việc xác định thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Do đó, UBND phường phải tiến hành qua nhiều bước, nhiều khâu.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã phát sinh tình trạng nước mặn ảnh hưởng đến sản xuất của người dân khu vực khóm 3, khóm 4, phường Tân Thành. Kết quả quan trắc ngày 3/6/2026 cho thấy độ mặn dao động từ 7‰ đến 15‰, không phù hợp với vùng sản xuất nước ngọt.