Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai nghi bị bạo hành đến tử vong tại lớp học can thiệp 'chui'

TPO - Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ vụ bé trai gần 3 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại một cơ sở giáo dục can thiệp.

Ngày 5/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) liên quan đến vụ việc bé L.T.G.B. (sinh năm 2023, trú phường Nghi Sơn) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại một cơ sở giáo dục can thiệp.

Theo đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời rà soát toàn bộ các cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em theo các cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp quy định tại Luật Trẻ em, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập.

Nạn nhân tử vong sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sau sự việc, Sở đã có văn bản đề nghị UBND phường Hải Bình và UBND phường Nghi Sơn phối hợp xác minh, xử lý; đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với trẻ em.

Ngành y tế địa phương nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội và cần được khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, như đã thông tin, do cháu B. chậm nói nên từ ngày 22/6, gia đình đưa bé đến một cơ sở giáo dục can thiệp do bà H.T.H. quản lý tại phường Hải Bình để hỗ trợ điều trị.

Chiều 10/7, khi đón con, người mẹ phát hiện vùng mạn sườn phải của bé có vết bầm tím, kèm các biểu hiện lờ đờ, tím tái và khó thở nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhà, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập tụy, dập tá tràng, gãy xương sườn, chảy máu nội tạng, suy hô hấp, suy tuần hoàn cùng nhiều tổn thương khác. Do tình trạng nguy kịch, bệnh nhi tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Cơ sở giáo dục can thiệp nơi xảy ra vụ việc.

Nghi ngờ con bị bạo hành trong thời gian học tại cơ sở can thiệp, người mẹ đã gửi đơn đến cơ quan công an và chính quyền địa phương, đề nghị vào cuộc xác minh. Nạn nhân cũng không qua khỏi sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng cho biết, cơ sở giáo dục can thiệp nói trên tại phường Hải Bình chưa được cấp phép hoạt động. Ngành chức năng đã tạm dừng hoạt động cơ sở này và phối hợp công an điều tra, làm rõ.