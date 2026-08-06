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Sức khỏe

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Cuộc chạy đua khẩn cấp cứu bệnh nhân ho ra hơn 2 lít máu trong ít phút

Hà Minh

TPO - Một bệnh nhân ung thư hạ họng tái phát đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội bất ngờ ho ra hơn 2 lít máu chỉ trong thời gian rất ngắn, rơi vào sốc mất máu và suy hô hấp cấp. Cuộc phối hợp khẩn cấp giữa nhiều chuyên khoa được triển khai nhanh chóng.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn X. (55 tuổi, quê Quảng Trị), có tiền sử ung thư hạ họng tái phát, theo dõi di căn phổi, hẹp thanh môn và khối u xâm lấn tại chỗ. Khi nhập viện, người bệnh bị nuốt nghẹn độ II, ăn uống kém nhưng các chỉ số huyết động vẫn ổn định.

Khoảng 6 giờ sáng 22/7, bệnh nhân đột ngột ho ra khoảng 10 ml máu đỏ tươi, được xác định nhiều khả năng xuất phát từ khối u hạ họng. Sau khi được điều trị nội khoa cầm máu, người bệnh được chuyển sang Khoa Ngoại Đầu cổ để đánh giá chỉ định mở khí quản nhằm bảo vệ đường thở.

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Can thiệp cho bệnh nhân tại BV Ung bướu Hà Nội.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tình trạng chuyển biến cực kỳ nguy kịch. Người bệnh bất ngờ ho ra khoảng 2 lít máu đỏ tươi, nhanh chóng rơi vào sốc mất máu cấp với mạch trên 150 lần/phút, huyết áp tụt sâu, nguy cơ tử vong rất cao.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức chống sốc, sử dụng thuốc cầm máu, truyền dịch và chuyển bệnh nhân tới Đơn nguyên Hồi sức tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân tiếp tục ho thêm khoảng 500 ml máu. Máu tràn vào đường thở khiến suy hô hấp tiến triển nhanh, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) giảm xuống dưới 80%.

Trong tình huống nguy kịch, ê-kíp hồi sức khẩn trương đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở. Tuy nhiên, do khối u đã xâm lấn rộng, tình trạng chảy máu vẫn không được kiểm soát. Các bác sĩ tiếp tục mở khí quản cấp cứu, đồng thời hội chẩn khẩn với Khoa Chẩn đoán hình ảnh để triển khai can thiệp nút mạch cầm máu.

Song song với việc chuẩn bị can thiệp, bệnh nhân được hồi sức tích cực bằng truyền khối lượng lớn các chế phẩm máu gồm hồng cầu, huyết tương và tiểu cầu. Khi huyết động dần ổn định, SpO₂ trở về 100%, người bệnh được chuyển ngay tới phòng can thiệp để nút mạch cầm máu.

Theo BS.CKII Nguyễn Đình Hướng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, đối với trường hợp này, can thiệp nút mạch là giải pháp tối ưu giúp kiểm soát nhanh nguồn chảy máu, ít xâm lấn hơn so với phẫu thuật cấp cứu. Sự phối hợp đồng bộ giữa hồi sức tích cực và điện quang can thiệp đã tạo cơ hội cứu sống người bệnh.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Quân, phụ trách Đơn nguyên Hồi sức tích cực, cho biết ho ra máu lượng lớn ở bệnh nhân ung thư vùng đầu cổ là một trong những biến chứng đặc biệt nguy hiểm. Khi khối u xâm lấn các mạch máu lớn, người bệnh có thể mất máu ồ ạt trong thời gian rất ngắn, đồng thời máu tràn vào đường thở gây suy hô hấp cấp. Nếu không được hồi sức và can thiệp chuyên sâu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

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Bệnh nhân hồi phục và ra viện sau 10 ngày điều trị.

Theo các bác sĩ, trong những ca bệnh như vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức tích cực, ngoại khoa, gây mê hồi sức và điện quang can thiệp giữ vai trò quyết định, giúp vừa bảo vệ đường thở, vừa kiểm soát nguồn chảy máu để giành lại sự sống cho người bệnh.

Chia sẻ trong ngày xuất viện, bệnh nhân cho biết cả gia đình đã vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến tình trạng ho ra máu dữ dội. “Tôi biết ơn các y, bác sĩ đã không từ bỏ trong những giờ phút nguy kịch nhất. Được trở về với gia đình lúc này là điều vô cùng quý giá”, người bệnh xúc động nói.

Hà Minh
#cấp cứu bệnh nhân ung thư hạ họng #can thiệp nút mạch kiểm soát chảy máu #hồi sức tích cực trong cấp cứu #biến chứng ho ra máu lớn ở ung thư đầu cổ #phối hợp đa chuyên khoa cứu sống bệnh nhân

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