Thủ tướng: Xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn

TPO - Tại sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách.

Ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam

Sáng nay 6/8, tại trụ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn ra trọng thể với chủ đề xuyên suốt: "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát biểu tại sự kiện

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chào mừng và phát động hưởng ứng ngày An ninh mạng Việt Nam. Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến tham dự sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam là quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn.

Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò của an ninh mạng được nâng cao; hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước và không gian mạng quốc gia được tăng cường; hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của chuyển đổi số. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân chưa đồng bộ; hạ tầng số, nguồn nhân lực và năng lực làm chủ công nghệ còn hạn chế. Trong khi đó, tội phạm mạng, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin của tổ chức, cá nhân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều thiết bị an ninh mạng được trưng bày tại Triển lãm từ nền tảng di sản đến không gian an ninh mạng của tương lai.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện hành lang pháp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực dự báo, phát hiện và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia.

Cuộc thi "Hành trình truy vết tội phạm mạng" đang được diễn ra trong chuỗi sự kiện

Đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đề nghị chủ động đầu tư công nghệ, tích hợp các giải pháp bảo mật, cảnh báo lừa đảo và bảo vệ người dùng. Đồng thời, mỗi người dân cần trang bị kỹ năng số, nâng cao khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

“Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một sự kiện thường niên, mà phải trở thành cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.