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Xã hội

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Xe cẩu tông sập cầu sắt ở Đồng Nai rồi lao xuống vực, hai người trong xe thoát nạn

Văn Quân

TPO - Xe cẩu khi đến gần cầu Đắk Lung bất ngờ gặp sự cố, không phanh được nên tông thẳng vào cầu sắt khiến cầu đổ sập.

Ngày 6/8, Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn xảy ra tại đường liên khu phố 6 Tháng 1 (đoạn qua phường Phước Long, TP Đồng Nai) khiến cầu sắt đổ sập.

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Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 6/8, xe ô tô tải cẩu biển số 61CD-000.25 do Nguyễn Cao Tân (33 tuổi, ngụ phường Hòa Hân, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển, chở theo Trần Ngọc Quỳnh (33 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.Hồ Chí Minh), lưu thông theo hướng từ tượng đài Chiến thắng Phước Long đến Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

Khi đến gần cầu Đắk Lung, xe cẩu bất ngờ gặp sự cố, không phanh được nên tông thẳng vào cầu sắt.

Cú va chạm khiến cầu Đắk Lung bị xiêu vẹo, vênh một bên, hư hỏng nghiêm trọng, xe cẩu lao xuống khu vực cầu Sông Bé cũ, ngay gần Nhà máy thủy điện Thác Mơ. May mắn hai người trên xe thoát ra ngoài an toàn, không bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đồng Nai) đã đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương tổ chức khám nghiệm, đánh giá mức độ thiệt hại để có phương án xử lý.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

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Văn Quân
#tai nạn #Đắk Lung #đồng nai #xe cẩu #cầu sập #giao thông

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