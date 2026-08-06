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Xã hội

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Giếng tự phun khí và nước cực mạnh gây xói lở, đứng gần thấy chóng mặt

Tiền Lê

TPO - Hiện giếng khoan của gia đình ông H. ở làng Thung, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai vẫn tự phun lên cực mạnh. Giếng còn gây ra hiện tượng choáng nhẹ (chóng mặt) với những ai đứng gần.

Ngày 6/8, ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết, hiện chưa có giải pháp nào xử lý triệt để hiện tượng giếng nước tự phun cực mạnh do hộ dân Đ.X.H. ở trú tại làng Thung, xã Chư Prông. Bởi theo ông Toàn, việc dùng bê tông lấp miệng giếng không phù hợp vì áp suất khí phun lên rất mạnh. Việc này không đúng cách, việc trám lấp có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Ông Toàn cho hay, trước mắt, xã đã khuyến cáo gia đình đặt biển cảnh báo, hạn chế người đến gần khu vực giếng nhằm đảm bảo an toàn. “Người dân tới gần khu vực giếng phun khí lên đều có cảm giác choáng váng nhẹ. Do đó địa phương khuyến cáo người dân không tới gần, đợi ý kiến của cơ quan chuyên môn”, ông Toàn chia sẻ.

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Do khoan quá sâu khiến giếng nước xảy ra hiện tượng tự phun.

Ngoài ra, ông Toàn nhấn mạnh, xã sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về khoan, khai thác nước dưới đất. Riêng trường hợp của ông H. xã đã xử phạt hành chính 42,5 triệu đồng vì không có giấy phép hành nghề vẫn tổ chức khoan giếng và khoan giếng không xin phép cơ quan chức năng.

Được biết, hơn 21 ngày qua, kể từ khi khoan thêm 10m (giếng cũ 160m) để tìm nước phục vụ tưới tiêu, giếng nước của ông H. vẫn phun khí và nước cực mạnh lên mặt đất, không có dấu hiệu giảm. Giếng nước này của ông H. ngoài việc phun khí mạnh, còn tạo những đợt sóng nước cuồn cuộn tại khu vực miệng giếng. Sau nhiều ngày giếng phun trào, phần miệng đã bị xói lở, mở rộng từ 2m lên hơn 4m.

Việc này khiến nhiều người dân các nơi tò mò về ghi hình, ông H. phải đặt biển cảnh báo, không cho ai tới gần khu vực giếng. Ông H. dự tính, nếu việc phun khí kèm nước không giảm, gia đình dự định sẽ mở rộng khu vực giếng thành hồ để tích trữ nước, phục vụ tưới cà phê.

Clip giếng tự phun khí kèm nước.

Mới đây, UBND xã Chư Prông đã có báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc trên địa bàn tiếp tục xuất hiện lỗ khoan tự phun hỗn hợp khí và nước, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá để có giải pháp quản lý phù hợp. Theo đó, do thiếu nước tưới, gia đình ông H. tiếp tục khoan sâu thêm 10m từ giếng cũ sâu 160m. Sau khi rút giàn khoan, lỗ khoan bất ngờ phun hỗn hợp khí và nước cao hơn 10 m so với mặt đất.

Theo UBND xã Chư Prông, từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 4 lỗ khoan có hiện tượng tự phun hỗn hợp khí và nước. Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện chuyên môn để xác định nguyên nhân, UBND xã Chư Prông kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tổ chức khảo sát, đánh giá, làm cơ sở hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng nước dưới đất an toàn, đúng quy định.

Tiền Lê
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