Manh mối từ con tem phai mờ trong phần mộ liệt sĩ

TPO - Trong quá trình lấy mẫu xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, trong đó có dòng tên viết tay phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang lực lượng chức năng phát hiện trong một phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Kỷ vật được Đội lấy mẫu số 1 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát hiện trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin mang mã số 52.07A.00024, thuộc khu A, hàng 3, nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang.

Phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Bên trong túi ni lông đã ngả màu theo thời gian còn một số con tem. Trên một con tem có dòng chữ viết tay bị phai mờ, chỉ còn có thể đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Do kỷ vật đã bị tác động bởi thời gian và điều kiện bảo quản, cơ quan chức năng chưa thể xác định chính xác tên được ghi trên con tem. Tuy nhiên, đây được xem là đầu mối quan trọng để tiếp tục đối chiếu với hồ sơ quy tập, cơ sở dữ liệu liệt sĩ và các nguồn tài liệu liên quan.

Túi ni lông đã ngả màu có một số con tem được phát hiện trong mộ liệt sĩ.

Hiện Đội lấy mẫu số 1 đang phối hợp với các cơ quan chức năng giám định, xác minh thông tin nhằm làm rõ danh tính liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức, cựu chiến binh và người dân, nhất là những gia đình có thân nhân tên Nguyễn Văn Tánh hoặc Vũ Tánh, từng chiến đấu, công tác hoặc hy sinh tại khu vực xã Vĩnh Quang (thuộc huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ) và các địa bàn lân cận, cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh.