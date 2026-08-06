Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra lạm thu, ép học thêm

TPO - Người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bị xử lý nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027.

Theo Chỉ thị, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương ban hành hướng dẫn về tổ chức, quản trị và quy mô của các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp, hoàn thành trước ngày 31/8.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là việc rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, thẩm quyền và nhiệm vụ quản lý nhà nước của cấp tỉnh, cấp xã sau khi sắp xếp cơ sở giáo dục. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Chỉ thị cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng hình thành các trường có quy mô lớn hơn, gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp, tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự.

Quản lý biên chế giáo viên theo hướng linh hoạt, gắn với quy mô học sinh. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Bộ Nội vụ được giao xây dựng cơ chế quản lý biên chế giáo viên theo hướng linh hoạt, gắn với quy mô học sinh, lớp học và đặc thù từng vùng miền; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, quy hoạch đô thị và nhu cầu nhân lực.

Đáng chú ý, Bộ phải khẩn trương rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục cấp xã, đề xuất phương án xử lý nhằm bảo đảm trong năm 2026 chấm dứt tình trạng "xã trắng" không có người phụ trách giáo dục.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn trước ngày 31/8, đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu trong trường học; công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm, học thêm trái quy định.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp sẽ bị xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu, ép buộc hoặc gợi ý học thêm trái quy định, gây áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.