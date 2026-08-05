Bộ GD&ĐT lý giải việc cho 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại, còn Quảng Trị thì không

TPO - Tại buổi họp báo diễn ra sáng ngày 5/8, Bộ GD&ĐT đã phản hồi các thắc mắc của báo chí liên quan đến lý do tổ chức thi lại cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời giải đáp lo ngại về nguy cơ tạo ra tiền lệ xấu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những năm tiếp theo.

Giải thích về sự khác biệt trong phương án giải quyết giữa vụ việc 5 thí sinh tại Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) bị hủy kết quả thi, không được thi lại và vụ việc 328 thí sinh tại Tuyên Quang vi phạm quy chế thi giống với học sinh Trường THPT Lê Trực nhưng được thi lại, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định vụ việc vi phạm tại Quảng Trị và Tuyên Quang có bản chất hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cách thức xử lý được áp dụng riêng biệt.

Quang cảnh buổi họp báo tại Bộ GD&ĐT thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang năm 2026. Ảnh: Dương Triều

Sai phạm tại Tuyên Quang là sai phạm tập thể

Đối với vi phạm tại Quảng Trị, các cơ quan chức năng đã xác định chi tiết tính chất, mức độ vi phạm, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân và công khai các sai phạm cụ thể. Trong khi đó, kết quả điều tra ban đầu tại Tuyên Quang cho thấy sai phạm mang tính chất toàn diện, thuộc về cả Hội đồng thi.

Dữ liệu phân tích điểm thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang phản ánh sự bất thường khi kết quả của tất cả các môn thi tại đây đều cao hơn so với các trường THPT chuyên khác trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng (người đứng bên phải) và GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT (người ngồi bên trái) chủ trì họp báo. Ảnh: Dương Triều

Báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước khi chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, lực lượng chức năng địa phương đã xác định có giáo viên thừa nhận vi phạm khi vào phòng thi để nhắc bài cho nhiều môn thi.

Tiếp tục xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ghi nhận một số thí sinh đã thừa nhận hành vi trao đổi bài. Tuy nhiên, những lời khai này chưa phản ánh đầy đủ và toàn diện thực tế diễn ra. Bộ GD&ĐT đánh giá sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm mang tính tập thể, làm mất đi tính trung thực, khách quan và công bằng của kết quả thi. Do đó, quyết định tổ chức thi lại được đưa ra dựa trên đầy đủ căn cứ quy định và Quy chế thi tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho toàn thể thí sinh, trong khi việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Đánh giá về tính chất sự việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cho biết đây là một vụ án đặc thù, nghiêm trọng và có tổ chức bài bản, liên quan trực tiếp đến toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi. Theo Thứ trưởng, việc điểm số tăng cao bất thường là hệ quả từ sự vi phạm quy chế nghiêm trọng của hội đồng và những người được giao chức trách tổ chức kỳ thi. Việc tổ chức thi lại được xem là giải pháp tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại để các em học sinh tự chứng minh năng lực thực sự của mình.

Phụ huynh, giáo viên, các bên liên quan tuyệt đối không can thiệp kỳ thi

Về nguyên tắc xử lý, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh yêu cầu đầu tiên là phải khẩn trương xác minh, đồng thời phải ưu tiên bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh. Khi cả hội đồng thi không còn đủ độ trung thực và tin cậy, việc tổ chức thi lại cho toàn bộ điểm thi là bắt buộc, không thể áp dụng biện pháp xử lý riêng lẻ từng thí sinh.

Để ngăn chặn các nguy cơ tái diễn trong tương lai, Bộ GD&ĐT cam kết triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan báo chí, ngành giáo dục sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác giám sát. Định hướng trong 2 - 3 năm tới là nâng cao hơn nữa tính khách quan và minh bạch trong khâu tổ chức.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý, công tác đảm bảo an toàn kỳ thi đòi hỏi sự phối hợp từ nhiều phía chứ không chỉ riêng ngành giáo dục. Phụ huynh, giáo viên và các bên liên quan tuyệt đối không được can thiệp hay tác động vào quá trình tổ chức thi cũng như kết quả của học sinh. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, yêu cầu đặt ra là phải giữ vững bản lĩnh, nâng cao nhận thức chính trị và kiên quyết nói không với tiêu cực.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành liên quan sẽ phối hợp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng tinh thần không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Việc kiên quyết xử lý đúng quy định pháp luật tùy theo tính chất, mức độ của từng hành vi sẽ góp phần răn đe, ngăn chặn các vi phạm tương tự và không để xảy ra tiền lệ xấu trong các kỳ thi tiếp theo.