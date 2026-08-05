Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Giáo dục
Cổng trường Tuyển sinh Du học

Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Hành trình của những tài năng Toán học trẻ

TPO - Từ những giờ thi căng thẳng đến lễ trao giải đầy cảm xúc, Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu hành trình chinh phục tri thức của các tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công Hướng - Hoàng Tuyên - Trọng Tài

Ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải vòng chung kết quốc tế cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm 2026.

Vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 2 - 5/8, trong đó 2 hoạt động chính là thí sinh thực hiện bài thi và tham gia lễ trao giải.

Năm nay, đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi. Kết quả, có hơn 200 em giành huy chương, giải thưởng, gồm: 1 giải vô địch, 4 giải á quân 1, 3 giải á quân 2, 42 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 70 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức, số huy chương, giải thưởng này cao gấp 9,3 lần so với năm ngoái khi vòng thi tổ chức tại Nhật Bản.

Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự vòng chung kết quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội.

Theo kết quả chính thức, đoàn Việt Nam là một trong những đoàn có quy mô lớn nhất tại vòng chung kết, với 205 thí sinh đoạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số lượng đông nhất với 105 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 thí sinh, TP.HCM có 15 thí sinh và Tuyên Quang 14 thí sinh.

Năm 2025, Việt Nam cử 22 thí sinh tham dự Chung kết Quốc tế AIMO tại Tokyo, Nhật Bản. Cả 22 thí sinh đều đạt giải, gồm 1 Vô địch, 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

So với năm 2025, số thí sinh Việt Nam đạt giải năm nay tăng thêm 183 em. Số huy chương Vàng tăng 32, huy chương Bạc tăng 76 và huy chương Đồng tăng 66. Kết quả này cho thấy bước phát triển rõ nét cả về quy mô tham dự và thành tích của đoàn Việt Nam tại sân chơi AIMO quốc tế.

#AIMO #Vô địch AIMO 2026 #lễ trao giải vòng Quốc tế AIMO 2026

Xem nhiều