Chung kết Quốc tế AIMO 2026: Hành trình của những tài năng Toán học trẻ

TPO - Từ những giờ thi căng thẳng đến lễ trao giải đầy cảm xúc, Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu hành trình chinh phục tri thức của các tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 4/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra lễ trao giải vòng chung kết quốc tế cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm 2026.

Vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 2 - 5/8, trong đó 2 hoạt động chính là thí sinh thực hiện bài thi và tham gia lễ trao giải.

Năm nay, đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi. Kết quả, có hơn 200 em giành huy chương, giải thưởng, gồm: 1 giải vô địch, 4 giải á quân 1, 3 giải á quân 2, 42 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 70 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức, số huy chương, giải thưởng này cao gấp 9,3 lần so với năm ngoái khi vòng thi tổ chức tại Nhật Bản.

Tại Việt Nam, cuộc thi Đấu trường toán học châu Á năm học 2025 - 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 11.000 học sinh đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự vòng chung kết quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội.

Theo kết quả chính thức, đoàn Việt Nam là một trong những đoàn có quy mô lớn nhất tại vòng chung kết, với 205 thí sinh đoạt giải, đến từ 18 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có số lượng đông nhất với 105 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 thí sinh, TP.HCM có 15 thí sinh và Tuyên Quang 14 thí sinh.

Năm 2025, Việt Nam cử 22 thí sinh tham dự Chung kết Quốc tế AIMO tại Tokyo, Nhật Bản. Cả 22 thí sinh đều đạt giải, gồm 1 Vô địch, 10 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng.

So với năm 2025, số thí sinh Việt Nam đạt giải năm nay tăng thêm 183 em. Số huy chương Vàng tăng 32, huy chương Bạc tăng 76 và huy chương Đồng tăng 66. Kết quả này cho thấy bước phát triển rõ nét cả về quy mô tham dự và thành tích của đoàn Việt Nam tại sân chơi AIMO quốc tế.