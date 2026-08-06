Cháy nhà ở TPHCM lúc rạng sáng, hai cha con tử vong

TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng hôm nay (6/8) tại một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu (TPHCM) khiến hai cha con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h14 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn nhà số 245 đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung, TPHCM).

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 3 người trong nhà. Một người kịp thời thoát ra ngoài, còn hai người mắc kẹt tại khu vực bếp ở tầng trệt. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai không qua khỏi.

Được biết, hai nạn nhân tử vong là ông N.T.T (SN 1986, chủ nhà) và N.H.T.A (SN 2014, con của chủ nhà).

Đến khoảng 4h25, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.