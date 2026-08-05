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Đồng Nai kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực

Văn Quân

TPO - Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Long Thành, Ban Chỉ huy PTKV2 - Long Khánh và Ban Chỉ huy PTKV4 - Bình Long, đồng thời tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV3 - Đồng Xoài thành Trung đoàn Bộ binh 41.

Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, điều chuyển, thành lập các đơn vị trực thuộc. Việc kiện toàn tổ chức nói trên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

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Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7, phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Văn Chung)

Dự và chỉ đạo hội nghị có: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Theo các quyết định được công bố, Bộ CHQS TP. Đồng Nai giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Long Thành, Ban Chỉ huy PTKV2 - Long Khánh và Ban Chỉ huy PTKV4 - Bình Long, đồng thời tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV3 - Đồng Xoài thành Trung đoàn Bộ binh 41. Trung đoàn 41 trực thuộc Bộ CHQS TP. Đồng Nai.

Cùng với việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, hội nghị cũng công bố các quyết định về công tác xây dựng Đảng, gồm giải thể các tổ chức Đảng thuộc các Ban Chỉ huy PTKV sau khi kết thúc hoạt động; thành lập Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 41 trực thuộc Đảng bộ Quân sự TP Đồng Nai; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh 41 theo quy định.

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Đại tá Nguyễn Thanh Phong - Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trao quyết định thành lập tổ chức Đảng Trung đoàn Bộ binh 41 (Ảnh: Văn Chung)

Việc kiện toàn tổ chức lần này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng tổ chức lực lượng, bảo đảm yêu cầu chỉ huy, điều hành thống nhất, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm ghi nhận, biểu dương Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai việc giải thể, tổ chức lại và thành lập các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng.

Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS TP. Đồng Nai tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn lực lượng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

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Đại tá Võ Thành Danh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, trao quyết định, tặng hoa cho cán bộ Trung đoàn Bộ binh 41 (Ảnh: Văn Chung)

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức; giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và chấp hành nghiêm các quyết định điều động, bố trí cán bộ của cấp trên.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiện toàn hệ thống chỉ huy, cấp ủy, phân công nhiệm vụ phù hợp để các đơn vị mới thành lập hoặc được tổ chức lại sớm đi vào hoạt động, không để kéo dài trạng thái chuyển tiếp, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Văn Quân
#Đồng Nai #quân sự #Trung đoàn 41 #quốc phòng #bộ CHQS #tổ chức lại #quân khu 7

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