Người đẹp bị ghét nhất hiện tại

TPO - Trương Nhã Kỳ tham gia show Nhà hàng Trung Hoa gây tranh cãi vì tính cách giả tạo, đổ lỗi cho đồng đội. Vốn là hot girl tiếng tăm, giờ đây danh tiếng của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trang 163 đưa tin hot girl Trương Nhã Kỳ thời gian gần đây là tâm điểm gây tranh cãi khi tham gia chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 10 (Chinese Restaurant). Đây vốn là show truyền hình có lượng người xem lớn, nên những thị phi của dàn nghệ sĩ liên tục trở thành đề tài nóng trên MXH Weibo, thu về hơn 200 triệu lượt đọc.

Cụ thể, một số tình huống trong chương trình làm bộc lộ nét tính cách gây tranh cãi của Trương Nhã Kỳ như khi Vương Tuấn Khải cần xác nhận món ăn, Trương Nhã Kỳ không đi kiểm tra lại thông tin lại khẳng định món thuộc bàn số một.

Khi phát hiện ghi nhầm, cô lại hỏi ngược Vương Tuấn Khải "Anh chắc bàn này chứ?". Đây là hành vi đổ lỗi cho đồng đội, khiến nhiều người cho rằng cô né tránh trách nhiệm.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải là người xin lỗi khách và xử lý hậu quả.

Trương Nhã Kỳ tham gia show Nhà hàng Trung Hoa gây ra nhiều tranh cãi.

Vương Tuấn Khải nhiều lần nhắc Trương Nhã Kỳ bổ sung dụng cụ ăn uống cho khách. Cô đều trả lời "ngay đây" nhưng không thực hiện ngay, cuối cùng phải để thành viên khác hoàn thành.

Trong yêu cầu phục vụ khách hàng, Trương Nhã Kỳ được nhắc không nên rót rượu quá đầy, cô vẫn rót nhiều khiến khách gặp khó xử khi nâng ly. Cô đã nhầm doanh thu thành lợi nhuận ròng để tính lương, bỏ sót gần 30.000 baht chi phí, dẫn đến lần đầu tiên trong 10 năm phát sóng Nhà hàng Trung Hoa bị lỗ trong một ngày.

Người đẹp bị đánh giá là luôn tỏ ra bận rộn, nỗ lực làm việc nhưng đem lại hiệu quả thấp, dẫn đến sai lầm và đẩy trách nhiệm cho người khác. Huỳnh Hiểu Minh vốn là đàn anh có EQ cao nhưng từng chê Trương Nhã Kỳ là người thích lười biếng.

Trước đó, Trương Nhã Kỳ từng tham gia chương trình Hoa nhi và thiếu niên, đã được nhiều anh chị nghệ sĩ chỉ dạy cách đối nhân xử thế. Thiên hậu Na Anh từng nhắc nhở Trương Nhã Kỳ: "Đừng khiến bản thân quá mệt, cũng đừng quá gồng mình. Nếu em thật sự yêu nghề này thì hãy chăm chỉ, nghiêm túc để tác phẩm lên tiếng, đừng ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc soi gương hay trang điểm".

Diễn viên Trần Sổ cũng chỉ điểm: "Hãy trở thành một người thống nhất giữa bên trong và bên ngoài, đừng chỉ là người bề ngoài trông có vẻ ổn". Mã Tư Thuần cũng khuyên Trương Nhã Kỳ "đừng ép bản thân trở nên hoàn hảo".

Những lời nhắc nhở thiện ý muốn Trương Nhã Kỳ không nên cố gắng tỏ ra hoàn hảo bên ngoài, cần có sự chân thành, trung thực. Tuy nhiên, đến show Nhà hàng Trung Hoa, cô vẫn nhận về làn sóng chỉ trích của công chúng.

Trương Nhã Kỳ là MC nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo 163, tham gia show giải trí giống con dao hai lưỡi, các nghệ sĩ bộc lộ được tính cách thú vị sẽ nổi tiếng nhanh nhưng cũng dễ gây tranh luận. Gần đây, Bạch Lộc cũng bị chỉ trích suốt hai tháng qua vì biểu hiện trong show Keep Running. Nữ nghệ sĩ bị chê thiếu lễ độ với đàn anh, coi thường ganh tỵ với các khách mời nữ. Nữ diễn viên sụt giảm hàng triệu người hâm mộ, danh tiếng ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trương Nhã Kỳ sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Hàng không và Vũ trụ Nam Kinh, Trung Quốc. Sau đó, cô du học và lấy được bằng thạc sĩ Luật tại Đại học Boston, Anh.

Trương Nhã Kỳ là vũ công Trung Quốc cấp 10 và đang làm MC kiêm người sáng tạo nội dung video cho Đài truyền hình Hồ Nam. Người đẹp tham gia nhiều chương trình giải trí với vai trò khách mời và MC. Do vướng scandal, nhiều thông tin thiếu tích cực của Trương Nhã Kỳ đã bị nhắc lại.