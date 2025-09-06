Cha ruột nhẫn tâm đầu độc con gái sơ sinh mắc bệnh hiểm nghèo

TPO - Một người cha ở Huế đã đầu độc con gái sơ sinh mắc bệnh hiểm nghèo bằng thuốc diệt chuột, khiến cháu tử vong.

Ngày 6/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 9 năm tù đối với bị cáo Hà Văn Đánh (SN 1996, trú thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, TP Huế) về tội “Giết người”.

Bị cáo Hà Văn Đánh bị tuyên phạt﻿ 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, do bế tắc kinh tế và mắc bệnh trầm cảm, Đánh mua 2 vỉ thuốc ngủ để tự tử. Sau khi uống nhưng không có tác dụng, bị cáo tiếp tục pha thuốc diệt chuột Racumin 0.75 TP để uống.

Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, con gái sơ sinh H.N.T.Tr. (SN 2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, Đánh nảy sinh ý định cho con chết cùng mình. Bị cáo đã pha sữa với thuốc độc cho cháu bé uống.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, bố mẹ Đánh phát hiện sự việc, đưa cả hai cha con đi cấp cứu. Cháu Tr. không qua khỏi, còn Đánh được cứu sống sau hơn 2 tháng điều trị.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đánh đã thành khẩn khai nhận hành vi, bày tỏ sự hối hận.

HĐXX nhận định hành vi của Đánh đặc biệt nguy hiểm, tước đoạt mạng sống trẻ em, gây phẫn nộ dư luận. Xem xét hoàn cảnh khó khăn nhưng không thể dung thứ, tòa tuyên phạt bị cáo Đánh 9 năm tù giam.