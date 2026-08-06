Iran gửi 'tối hậu thư' đến Mỹ thông qua các nước vùng Vịnh

TPO - Iran đã gửi lời cảnh báo đến Mỹ thông qua các quốc gia vùng Vịnh, rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ vào Iran cũng sẽ châm ngòi cho các hành động trả đũa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trên khắp khu vực.

(Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin cho biết, lời cảnh báo được đưa ra thông qua một loạt những cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng của Iran.

Hai quan chức cấp cao của Iran, hai nguồn tin từ vùng Vịnh và một nhà ngoại giao cấp cao trong khu vực nắm rõ các cuộc thảo luận cho biết, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã trao đổi với những người đồng cấp Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, cũng như Tổng tư lệnh Lục quân Pakistan. Trong đó, ông Araqchi đã kêu gọi các đồng minh vùng Vịnh của Washington tận dụng tầm ảnh hưởng của họ đối với ông Trump để thuyết phục ông không tiến hành các cuộc tấn công mới; đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran cũng sẽ dẫn đến hành động trả đũa nhắm vào các tài sản và cơ sở năng lượng của Mỹ trên khắp vùng Vịnh.

Theo nguồn tin, thông điệp của ông Araqchi luôn nhất quán trong mọi cuộc thảo luận: "Chúng tôi sẵn sàng đáp trả, nhưng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao là cách tốt nhất để tránh leo thang xung đột và sự tàn phá trên diện rộng trong khu vực”.

Các động thái ngoại giao này cho thấy Iran đang cố gắng tận dụng nguy cơ tàn phá trên diện rộng trong khu vực làm đòn bẩy để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo từ Mỹ. Điều này đặt các quốc gia vùng Vịnh - nơi có căn cứ quân sự Mỹ và phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng - vào tình thế khó xử giữa Washington và Tehran.

Theo lời một nhà ngoại giao cấp cao và các nguồn tin tại vùng Vịnh, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã trao đổi với Tổng thống Trump, hối thúc ông trì hoãn hành động quân sự, quay lại bàn đàm phán, đạt được thỏa thuận ngừng bắn và theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Một nguồn tin khác cho biết, lời cảnh báo này nhắm đến tất cả các quốc gia vùng Vịnh, nhưng được truyền đạt chủ yếu thông qua Ả-rập Xê-út và Qatar. Trong những năm gần đây, Iran đã hàn gắn quan hệ với các nước láng giềng vùng Vịnh, bao gồm cả đối thủ khu vực trước đây là Ả-rập Xê-út.

Qatar, Oman và Ả-rập Xê-út đều đã hối thúc Washington nối lại đàm phán với Tehran và ngăn chặn xung đột tái diễn, trong bối cảnh Iran cảnh báo rằng một đợt tấn công khác của Mỹ có thể "biến khu vực thành biển lửa".

Vào ngày 2/8, Tổng thống Trump tuyên bố đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công vào Iran "với điều kiện có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận".

Vùng Vịnh sẵn sàng đáp trả

“Ả-rập Xê-út tin rằng việc leo thang thêm nữa sẽ chỉ mang lại nhiều sự tàn phá hơn”, nguồn tin từ ​​vùng Vịnh cho biết. "Đó là lý do vì sao họ kêu gọi ông Trump trao cơ hội cho ngoại giao."

Trong khi kêu gọi Washington theo đuổi con đường ngoại giao, thì Riyadh cũng khẳng định sẽ tự vệ nếu bị đe dọa, và cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ nước này cũng sẽ vấp phải phản ứng quân sự.

Ali Shihabi, một nhà phân tích người Ả-rập Xê-út có quan hệ gần gũi với Hoàng gia, cho biết Riyadh tin rằng việc leo thang thêm nữa khó có thể đạt được kết quả mong muốn.

Giới lãnh đạo Iran đã nhiều lần yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh và kêu gọi các quốc gia Ả-rập trong khu vực ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Washington.

Theo quan điểm của Tehran, ông Trump hiện đang đối mặt với hai lựa chọn không mấy dễ chịu: Leo thang xung đột - điều có thể bao trùm cả vùng Vịnh và làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, hoặc chấp nhận một kết quả đàm phán không mang lại thắng lợi quyết định mà Washington mong muốn.

Một trong những trở ngại chính đối với thỏa thuận, theo lời một nhà ngoại giao cấp cao trong khu vực, là việc Washington không muốn để Tehran giành được lợi thế và tuyên bố chiến thắng.

"Mỹ muốn một điều gì đó có thể được coi là bằng chứng cho thấy họ đã thắng cuộc chiến”, nhà ngoại giao này nói.