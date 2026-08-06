Bắt chủ tịch công ty từng đề xuất làm dự án đường sắt tốc độ cao 100 tỷ USD

TPO - Ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Mekolor vừa bị Công an Cần Thơ bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Công ty này từng gây chú ý khi có đề xuất gửi Chính phủ xin đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng mức đầu tư 100 tỷ USD, trong khi vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ 1 tỷ đồng.

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Mekolor, để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Xuân Trường.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Công ty Mekolor mở tài khoản tại một ngân hàng có chi nhánh ở Cần Thơ. Sau đó, ông Võ Xuân Trường cung cấp cho ngân hàng bộ hồ sơ thể hiện việc đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) chuyển 10 tỷ euro vào tài khoản của Mekolor, thông qua Ngân hàng Deutsche Bank (Đức). Kèm theo cả điện thanh toán MT103 và điện tra soát MT199 lập ngày 22/6/2021, đề nghị ngân hàng thực hiện thủ tục tiếp nhận và ghi có số tiền trên cho Công ty Mekolor.

Quá trình tra soát, ngân hàng không ghi nhận giao dịch chuyển tiền như hồ sơ do Công ty Mekolor cung cấp, còn cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng và các cơ quan chức năng cũng nhiều lần thông tin về nguy cơ bị lừa đảo.

Tuy nhiên, Công ty Mekolor không chấp nhận kết quả trên, còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế (ICC), cho rằng ngân hàng cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro trên.

Cơ quan điều tra xác định, sau đó ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật trên các website quốc tế và mạng xã hội. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Với hành vi này, ông Trường từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Dù đã bị xử phạt, theo cơ quan điều tra, ông Trường vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook có tên "Philip Vo" để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đồng loạt khám xét nơi ở của ông Võ Xuân Trường tại TPHCM, trụ sở Công ty Cổ phần Mekolor trên đường Lý Tự Trọng (TP. Cần Thơ). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, giữa năm 2025, Công ty Cổ phần Mekolor bất ngờ đứng ra ký văn bản với danh nghĩa Liên minh đầu tư Công ty Mekolor và Great USA (Mỹ) gửi Chính phủ đề xuất được đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ USD. Đề xuất khi đó đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do quy mô vốn rất lớn, trong khi vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ 1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Mekolor được ông Trường thành lập cuối năm 2016, ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Về kinh doanh, năm 2019, công ty này lợi nhuận 1 triệu đồng, còn năm 2020 - 2021 lỗ liên tiếp. Trụ sở công ty đặt tại căn nhà nhỏ được thuê lại trong hẻm trên đường Lý Tự Trọng (TP. Cần Thơ), thời điểm năm 2025 chỉ có 2 nhân viên làm việc tại trụ sở...