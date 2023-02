Bắt giam đối tượng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ

TPO - Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Lê Minh Thể vẫn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật lên trang facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ, bình luận...

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Lê Minh Thể (SN 1963, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) để điều tra về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ Luật hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 20/3/2019, Lê Minh Thể đã bị TAND quận Bình Thủy xét xử, tuyên án 2 năm tù giam về tội danh nêu trên.

Tháng 7/2020, ông Thể chấp hành xong án phạt tù và trở về cư trú tại địa phương cho đến nay. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, ông Thể vẫn thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật lên trang facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ, bình luận.

Hiện nay vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.