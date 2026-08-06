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Bộ Quốc phòng thành lập Trung đoàn Bộ binh số 6 tại Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2, 3, 4 và tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 thành Trung đoàn Bộ binh số 6 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Theo đó, tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Ban Chỉ huy PTKV 2, 3, 4 và tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 thành Trung đoàn Bộ binh số 6.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh công bố và trao quyết định về việc giải thể, kết thúc hoạt động của các Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV; quyết định thành lập Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh số 6.

Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh cũng công bố các quyết định chỉ định Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh số 6.

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Lãnh đạo Quân khu 1 và tỉnh Bắc Ninh chúc mừng lãnh đạo Trung đoàn Bộ binh số 6. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh quán triệt và triển khai nghiêm quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Ban Chỉ huy PTKV và tổ chức lại thành Trung đoàn Bộ binh.

Trung tướng La Công Phương đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ phù hợp để các đơn vị nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả.

Chính ủy Quân khu 1 cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch huấn luyện, phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp với mô hình tổ chức mới. Cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thắng
#thành lập Trung đoàn Bộ binh số 6 #quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh

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