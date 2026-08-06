QUẢNG NGÃI: Công trình nước sạch tiền tỷ chạy thử rồi... dừng

TPO - Được đầu tư hơn 1 tỷ đồng với kỳ vọng cung cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân, công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Bình An (cũ), nay thuộc xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi), đến nay vẫn chưa thể vận hành.

Chạy thử rồi dừng...

Được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Bình An (cũ), nay thuộc xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi) được xây dựng tại khu vực đập Cây Hàn với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng. Công trình có công suất thiết kế 250 m³/ngày đêm, đủ khả năng cấp nước sạch cho khoảng 300 hộ dân trên địa bàn.

Theo thiết kế, công trình gồm giếng khoan khai thác nước ngầm, bể lắng, bể lọc cùng hệ thống xử lý nước sinh hoạt đồng bộ. Tháng 10/2024, công trình được bàn giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình An quản lý, vận hành với kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu nước sạch kéo dài tại địa phương.

Các hạng mục của công trình hiện trong tình trạng "đắp chiếu".

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của người dân, công trình chỉ vận hành thử trong thời gian ngắn rồi ngừng hoạt động. Gần hai năm trôi qua, hệ thống cấp nước vẫn “cửa đóng then cài”, trong khi người dân tiếp tục phải tự tìm nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Ông Nguyễn Hồng Minh (thôn Tây Phước, xã Bình Minh) cho biết ngay khi địa phương triển khai dự án, gia đình ông cùng nhiều hộ dân đã đóng hơn 1,3 triệu đồng để lắp đặt đường ống và đồng hồ nước với mong muốn sớm được sử dụng nguồn nước sạch.

"Khu vực chợ Bình An lâu nay chủ yếu dùng nước giếng nhưng bị nhiễm phèn, chất lượng không đảm bảo nên ai cũng mong có nước sạch. Công trình chỉ chạy thử vài bữa rồi dừng luôn. Đến giờ chúng tôi vẫn phải tự xoay xở nguồn nước để sinh hoạt và buôn bán”, ông Minh nói.

Công trình hoàn thành gần 2 năm nhưng vẫn chưa thể đưa vào khai thác.

Không riêng các hộ kinh doanh, nhiều người dân địa phương cũng mong mỏi công trình sớm hoạt động. Bà Nguyễn Thị Mai (thôn Tây Phước) cho biết mỗi mùa nắng đến, nguồn nước sinh hoạt càng trở nên khan hiếm. Trong khi đó, nước giếng nhiều nơi bị nhiễm phèn, không đảm bảo chất lượng nên việc sinh hoạt gặp không ít khó khăn.

“Người dân chỉ mong công trình sớm vận hành để có nguồn nước sạch sử dụng thường xuyên, đỡ phải phụ thuộc vào nước giếng như hiện nay”, bà Mai chia sẻ.

Địa phương đang tìm cách "hồi sinh"

Theo tìm hiểu của PV, công trình được đầu tư nhằm cung cấp nước sạch cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới. Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung là một trong những yêu cầu để địa phương đạt chuẩn.

Cỏ dại mọc um tùm trên nhiều hạng mục của công trình.

Tuy nhiên, sau thời gian vận hành thử, công trình gặp nhiều khó khăn trong quá trình khai thác. Ban đầu có khoảng 20 hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch, song sau đó số lượng giảm mạnh, chỉ còn vài hộ duy trì sử dụng. Nguồn thu từ tiền nước vì thế không đủ để chi trả tiền điện, chi phí vận hành, bảo dưỡng cũng như duy tu hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống máy bơm của công trình cũng nhiều lần xảy ra sự cố kỹ thuật, khiến việc cấp nước bị gián đoạn và càng khó duy trì hoạt động lâu dài.

Lượng nước ghi nhận trên đồng hồ chỉ ở mức vài chục mét khối sau thời gian công trình vận hành chạy thử.

Trước thực trạng trên, UBND xã Bình Minh đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các hạng mục cần sửa chữa, đồng thời làm việc với người dân để tìm giải pháp đưa công trình hoạt động trở lại.

Ông Phạm Quang Sự - Chủ tịch UBND xã Bình Minh - cho biết địa phương đang nghiên cứu phương án quản lý, vận hành phù hợp nhằm khai thác hiệu quả công trình. Song song với việc tuyên truyền, vận động người dân đăng ký sử dụng nước sạch, xã cũng đã làm việc với Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để xem xét khả năng tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống.

“Mục tiêu của địa phương là sớm đưa công trình vào hoạt động trở lại, bảo đảm người dân có nước sạch sử dụng, đồng thời phát huy hiệu quả công trình đã được đầu tư, tránh lãng phí”, ông Sự nói.