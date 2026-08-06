Đại biểu Quốc hội: 'Tấm áo' cấp tỉnh đã quá chật với Quảng Ninh, Bắc Ninh

TPO - Đại biểu Quốc hội ví von điều này khi thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, sáng 6/8.

Động lực mới để tiếp tục bứt phá

Nêu thảo luận, đại biểu Trương Hồ Hải (Đoàn An Giang) cho rằng, thực tiễn phát triển đã cho thấy “tấm áo” hành chính cấp tỉnh hiện nay đang trở nên chật hẹp so với tiềm năng, vị thế và tốc độ tăng trưởng của Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Do vậy, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm động lực để hai địa phương tiếp tục bứt phá.

Đánh giá về Bắc Ninh, đại biểu nhấn mạnh đây là địa phương có vị trí chiến lược, nằm liền kề Thủ đô Hà Nội và đã vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ hàng đầu cả nước.

Đại biểu Trương Hồ Hải. Ảnh: PV

Trong khi đó, Quảng Ninh sở hữu lợi thế đặc biệt với Vịnh Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới, cùng hệ thống đô thị phát triển mạnh mẽ khi hiện có 5 thành phố trực thuộc tỉnh, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về mức độ đô thị hóa.

Đại biểu kỳ vọng việc hoàn thiện mô hình tổ chức hành chính mới sẽ giúp Bắc Ninh và Quảng Ninh sớm ổn định bộ máy, tập trung phát triển kinh tế, đóng góp mạnh mẽ hơn vào mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước.

Ở góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cũng nhìn nhận, cả Quảng Ninh và Bắc Ninh đều đạt, thậm chí vượt toàn bộ điều kiện, tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ đô thị hóa, hạ tầng và năng lực tài chính.

Từ đó, đại biểu đề xuất định hướng phát triển riêng cho từng địa phương sau khi được thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với Quảng Ninh, nữ đại biểu cho rằng, địa phương cần hướng tới mô hình "đô thị di sản, kinh tế biển và an ninh biên giới đa cực".

Đối với Bắc Ninh, đại biểu đề xuất định hướng phát triển theo mô hình "đô thị bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao và bản sắc Kinh Bắc".

Người dân có hỏi lãnh đạo tỉnh và đại biểu Quốc hội: lên thành phố thì được cái gì và thành phố khác gì tỉnh? Đây là câu hỏi mà chúng tôi trăn trở, đau đáu và suy nghĩ rất nhiều. Việc tỉnh lên thành phố là điều mong mỏi của nhân dân, đồng bào các dân tộc, cán bộ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chia sẻ, đồng thời nói, địa phương đặt mục tiêu năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 20.000 USD, cao nhất cả nước.

Trăn trở của đại biểu mỗi lần về quê

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM), so với các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cả hai địa phương đều có cơ sở rất vững chắc. Xét tổng thể, cả 5 điều kiện và 7 tiêu chuẩn theo quy định đều được hai địa phương đáp ứng đầy đủ, tạo cơ sở để Quốc hội xem xét thông qua việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM).

Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ kéo theo nhiều áp lực mới về hạ tầng đô thị, hệ thống y tế, giáo dục, xử lý rác thải, nước thải và các dịch vụ công. Do đó, cần có sự đầu tư đồng bộ, tương xứng với quy mô phát triển trong giai đoạn mới.

Đề cập đến các địa phương chưa đủ điều kiện trở thành thành phố, đại biểu bày tỏ trăn trở khi người nông dân dù cần cù lao động trên chính mảnh đất của mình nhưng thu nhập vẫn thấp hơn nhiều so với khu vực đô thị.

"Đây là một điều rất trăn trở. Mỗi lần có dịp về quê, tôi luôn có một suy nghĩ: tại sao người nông dân làm việc rất cần cù trên mảnh đất nông nghiệp của mình, điều kiện sản xuất còn rất thiếu thốn, làm việc quanh năm nhưng thu nhập luôn thấp hơn so với khu vực đô thị? Vì vậy, nhiều người đã bỏ làng, bỏ quê, bỏ đất để lên đô thị làm việc", ông Ngân bày tỏ.

Từ thực tế đó, đại biểu kiến nghị sớm có những nghị quyết, chính sách mạnh mẽ hơn để hỗ trợ các địa phương có nhiều đất nông nghiệp.