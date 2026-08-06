Bàn giao nhà mới cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét ở xã Mường Than

TPO - Sáng 6/8, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại xã Mường Than.

Trước đó, trận lũ quét xảy ra vào ngày 17/7 tại xã Mường Than đã làm 17 người thương vong; hàng trăm ha lúa, hoa màu, đàn vật nuôi, tài sản khác của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, điện nước bị hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 250 tỉ đồng về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong đó, có 24 hộ gia đình bị mất trắng nhà cửa.

Quang cảnh khu tái định cư mới của 24 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà ở xã Mường Than.

Trước tình hình cấp bách đó, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sắp xếp dân cư vùng thiên tai cấp bách xã Mường Than; chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương tập trung triển khai thi công xây dựng Khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh và Học viện Hậu cần đã đẩy nhanh tiến độ thi công liên tục “3 ca, 4 kíp”. Kết quả, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ 15 ngày, bảo đảm chất lượng để bàn giao nhà ở cho bà con.

Đại diện cho 24 hộ gia đình nhận nhà mới, ông Lò Văn Bun - số nhà 16 bày tỏ niềm vui, xúc động, lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp, cán bộ, chiến sĩ, nhà hảo tâm đã hỗ trợ để bà con có được những ngôi nhà khang trang, kiên cố, an toàn. Đây là nguồn động viên to lớn để các gia đình sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, sản xuất.

Bàn giao nhà cho các hộ dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khẳng định, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thăm hỏi, chia sẻ với những hộ dân chuyển đến khu tái định cư mới.

Ông Lê Minh Ngân cũng trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Hậu cần; các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là bà con Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã luôn đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia động viên người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Mường Than. Đồng thời tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành và sự chung sức của toàn xã hội, bà con nhân dân Mường Than sẽ vượt qua những mất mát, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.