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Việt Nam và Malaysia cùng chia sẻ lợi ích chiến lược ở Biển Đông

Nguyễn Minh

TPO - Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, là hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược ở Biển Đông, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

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Đại tướng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tới dự hội đàm.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược ở Biển Đông, Việt Nam mong muốn cùng Malaysia duy trì trao đổi, tham vấn thường xuyên; tăng cường hợp tác thực chất giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, hai nước thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Về phương hướng thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, được cụ thể hóa trong Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia; đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng.

Trong đó tập trung thúc đẩy các lĩnh vực gồm: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tham vấn, đối thoại; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; quân y; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế…

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Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia diễn ra trong hai ngày 5 và 6/8.

Bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận các giảng viên của Bộ Quốc phòng Malaysia sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội nhân dân Việt Nam; cử học viên quân sự sang Malaysia tham gia các khóa đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Malaysia, Bộ trưởng Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần gắn kết, hữu nghị, tin cậy, bền chặt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia mong muốn, trên cơ sở chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất trên cơ sở nhu cầu, lợi ích của mỗi bên, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn; đào tạo nguồn nhân lực; an ninh, an toàn hàng hải…

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Quang cảnh hội đàm.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia ngày càng hiệu quả, thực chất, vì sự hoà bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ Quốc phòng Malaysia tiếp tục cử sĩ quan tham gia các Khóa đào tạo tiếng Việt và Khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, làm cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, hai Quân đội.

Dịp này, phía Việt Nam cũng trân trọng mời phía Malaysia sang dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 12/2026.

Nguyễn Minh
#Việt Nam và Malaysia hợp tác quốc phòng #lợi ích chiến lược ở Biển Đông #Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia #Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin

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