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Sạt lở đất tại thủy điện ở Lào Cai, một người nghi mất tích

Văn Đức

TPO - Chiều 5/8, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu, xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai, khiến 1 người nghi mất tích.

Theo thông tin từ UBND xã Chế Tạo, khoảng 14h3 ngày 5/8, một người (trú tại thôn Lồng Bông, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) trên đường đi hái măng đã đi qua khu vực xảy ra sạt lở. Trước đó ít phút, người này dừng lại nói chuyện với bảo vệ đập Thủy điện Mý Háng Tầu rồi tiếp tục di chuyển. Do nạn nhân không mang điện thoại, gia đình hiện không thể liên lạc.

Lực lượng tại chỗ của xã Chế Tạo đang phối hợp cùng người dân khẩn trương tìm kiếm, xác minh nghi vấn nạn nhân bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi.

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Hiện trường khu vực sạt lở nghi có người bị vùi lấp tại thủy điện Mý Háng Tầu.

Vụ sạt lở cũng cuốn trôi một container 16 feet (bên trong chứa một xe máy) của nhà máy thủy điện xuống lòng hồ. Ngoài ra, một căn nhà gỗ dùng làm lán trại chăn nuôi của ông Sùng A Vàng - Bí thư Chi bộ thôn Pú Vá bị lũ cuốn trôi. Về sản xuất và hạ tầng, khoảng 5 ha ruộng của người dân bị sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường từ thôn Pú Vá xuống khu vực thủy điện bị đất đá vùi lấp, gây chia cắt cục bộ.

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Cơ quan chức năng đang xác minh và nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nghi bị mất tích.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Chế Tạo đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng các lực lượng tại chỗ khẩn trương tìm kiếm người mất tích, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Chính quyền địa phương duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng lực lượng ứng phó với mưa lớn, nguy cơ sạt lở tiếp diễn để sớm ổn định đời sống, sản xuất cho Nhân dân.

Văn Đức
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