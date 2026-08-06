Cà Mau bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc sở là lãnh đạo trường cao đẳng

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm 3 Hiệu trưởng các trường cao đẳng giữ chức Phó Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 6/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, bà Nguyễn Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Ông Huỳnh Ngọc Linh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế;

Ông Từ Hoàng Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 phó giám đốc sở.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Luân cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của 3 sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ các cán bộ vừa được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.