[CLIP] 3 cá voi tạo khoảnh khắc hiếm gặp trên biển Gia Lai

TPO - Cá voi liên tục xuất hiện tại vùng biển Gia Lai và được người dân ghi lại. Nếu trước đây chỉ bắt gặp từng con hoặc 2 con, lần này cả 3 cá thể cùng lúc nổi lên mặt nước, tạo nên một khoảnh khắc hiếm gặp khiến nhiều người thích thú.

Ngày 6/8, thông tin với Tiền Phong, anh Đỗ Thanh Toàn (một người làm du lịch tại địa phương) cho biết: Trưa hôm qua (5/8), anh ghi lại được cảnh 3 cá voi có kích thước lớn đang bơi lượn ở vùng biển Vũng Bồi, xã An Lương.

Điều đặc biệt, thời gian qua, cá voi liên tục xuất hiện săn mồi tại vùng biển Gia Lai cũng được người dân, du khách ghi lại. Tuy nhiên, trước đây thường chỉ bắt gặp 1 hoặc 2 cá thể, việc cùng lúc chứng kiến 3 con cá voi xuất hiện cũng là điều hiếm gặp.

Hình ảnh 3 cá voi xuất hiện ở vùng biển Vũng Bồi trưa 5/8. Ảnh: Thanh Toàn

Trước đó, tại vùng biển Vũng Bồi, người dân cũng ghi lại được khoảnh khắc 2 con cá voi săn mồi.