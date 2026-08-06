[CLIP] 3 cá voi tạo khoảnh khắc hiếm gặp trên biển Gia Lai

Ngày 6/8, thông tin với Tiền Phong, anh Đỗ Thanh Toàn (một người làm du lịch tại địa phương) cho biết: Trưa hôm qua (5/8), anh ghi lại được cảnh 3 cá voi có kích thước lớn đang bơi lượn ở vùng biển Vũng Bồi, xã An Lương.
Điều đặc biệt, thời gian qua, cá voi liên tục xuất hiện săn mồi tại vùng biển Gia Lai cũng được người dân, du khách ghi lại. Tuy nhiên, trước đây thường chỉ bắt gặp 1 hoặc 2 cá thể, việc cùng lúc chứng kiến 3 con cá voi xuất hiện cũng là điều hiếm gặp.
Trước đó, tại vùng biển Vũng Bồi, người dân cũng ghi lại được khoảnh khắc 2 con cá voi săn mồi.
Theo chuyên gia từ Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (CBES), đây là cá voi Balaenoptera edeni (tên thường gọi là cá voi Bryde). Việc cá voi xuất hiện là tín hiệu tích cực, cho thấy vùng biển ở Gia Lai có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường nước trong sạch.