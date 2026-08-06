Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 25/8

Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 25/8/2026.

Nhằm bảo đảm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chủ động tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho toàn bộ địa phương, lực lượng Công an cấp xã và các đơn vị liên quan để thống nhất quy trình thực hiện. Sở đã thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời ban hành Kế hoạch số 125/KH-SNNMT ngày 1/7/2026.

Hà Nội dồn lực hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8/2026.

Bên cạnh việc cung cấp phần mềm "Thửa đất số", bản đồ địa chính và các ứng dụng cập nhật dữ liệu, hơn 10.000 tài khoản sử dụng đã được cấp cho 126 xã, phường trên địa bàn thành phố, giúp nâng cao hiệu quả theo dõi, điều hành và thu thập thông tin.

Ở cấp cơ sở, chính quyền địa phương nhanh chóng kiện toàn bộ máy thực hiện. UBND các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và hơn 339 tổ công tác, tổ giúp việc với sự tham gia của lãnh đạo UBND cấp xã, các phòng ban chuyên môn, Công an cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và lực lượng đoàn thanh niên, tạo sự vào cuộc đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.

Để thúc đẩy tiến độ, ngày 29/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch số 140/KH-SNNMT triển khai đợt cao điểm Chiến dịch 45 ngày giai đoạn "nước rút" theo Chỉ thị số 05 (ngày 13/2/2026) của Thủ tướng Chính phủ. Khối lượng công việc được phân bổ chi tiết theo từng tuần cho 126 xã, phường, quyết tâm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 25/8.

Theo thống kê đến 11h33 ngày 4/8, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đối với nhóm dữ liệu đã đủ điều kiện (Nhóm 1), Hà Nội đã hoàn thành 1.450.604 thửa đất theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Đối với nhóm dữ liệu cần bổ sung thông tin (Nhóm 2), các địa phương đã hoàn thành thu thập, cập nhật 369.093/1.189.278 thửa đất, đạt tỷ lệ 31%. Nhóm dữ liệu cần thu thập mới (Nhóm 3) đã hoàn thành 1.139.936/2.529.366 thửa đất, đạt 45,1%. Về bản đồ địa chính, hiện còn 29/126 xã, phường đang tiếp tục bổ sung bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2.000 tại các khu vực còn thiếu, chủ yếu là đất nông nghiệp chưa dồn điền đổi thửa.

Trong công tác làm sạch dữ liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp thường xuyên với Công an Thành phố tổ chức nhiều đợt rà soát, đối chiếu. Tính đến ngày 4/8, đã có 2.556.695 thửa đất và căn hộ được xác minh, định danh chủ sử dụng, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo tiền đề nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số ngành đất đai.

Đáng chú ý, 126/126 xã, phường của Hà Nội đã hoàn thành việc đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với hệ thống Trung ương, bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Để phục vụ vận hành an toàn, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã ký hợp đồng thuê hạ tầng kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 3.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội xác định tập trung nguồn lực đẩy nhanh rà soát dữ liệu thu thập bổ sung (Nhóm 2), xử lý các dữ liệu phát sinh lỗi sau đồng bộ và siết chặt kiểm tra chất lượng dữ liệu thu thập mới (Nhóm 3). Tổ công tác theo Quyết định số 642 sẽ tập trung cập nhật bản đồ tại 29 xã còn lại, đồng thời phối hợp cập nhật các dự án nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đúng cam kết.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội