Nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực từ tháng 8

TPO - Từ tháng 8/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực đất đai và lựa chọn nhà đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc mở rộng đáng kể thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã, bổ sung trường hợp không bị xử phạt khi chậm đăng ký biến động đất đai,...

Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai đến 250 triệu đồng

Từ ngày 31/8/2026, Nghị định 281/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ chính thức có hiệu lực.

Từ 31/8, Chủ tịch UBND cấp xã được phạt vi phạm đất đai đến 250 triệu đồng (gấp 50 lần so với quy định hiện hành).

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc tăng mạnh thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã. Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã được quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền tối đa 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong thời hạn 3 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trước đây, mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã chỉ là 5 triệu đồng. Như vậy, kể từ cuối tháng 8, thẩm quyền xử phạt đã tăng từ 5 triệu đồng lên 250 triệu đồng, tương đương gấp 50 lần, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Bổ sung trường hợp không bị xử phạt vì không đăng ký biến động đất đai

Nghị định 281 cũng sửa đổi quy định về xử phạt hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Theo quy định hiện hành, hành vi không đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp bắt buộc sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 31/8, Nghị định 281 bổ sung trường hợp ngoại lệ: Không áp dụng mức phạt trên đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc chuyển tiếp. Theo đó, các trường hợp đã lập biên bản vi phạm trước ngày 31/8/2026 nhưng chưa ban hành quyết định xử phạt sẽ không bị xử phạt. Đối với các quyết định xử phạt đã ban hành trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2026 đến trước ngày 31/8/2026 nhưng người vi phạm chưa thực hiện thì cũng không tiếp tục thi hành.

Bổ sung thêm 4 biện pháp khắc phục hậu quả

Bên cạnh việc sửa đổi quy định về xử phạt, Nghị định 281 còn bổ sung thêm 4 biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm đất đai.

Cụ thể, người vi phạm có thể bị buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước thời điểm xảy ra vi phạm; khôi phục trạng thái ban đầu của mốc địa giới đơn vị hành chính; thực hiện lại đầy đủ các thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phải nộp lại toàn bộ giấy tờ giả hoặc các hồ sơ, tài liệu đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung đã sử dụng.

Có chính sách ưu đãi mới khi lựa chọn nhà đầu tư

Cũng trong tháng 8, Nghị định 274/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh sẽ có hiệu lực từ ngày 21/8/2026.

Theo nghị định, nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh sẽ được hưởng mức ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu. Trường hợp có cam kết chuyển giao công nghệ sẽ được hưởng mức ưu đãi 2%.

Bên cạnh đó, nghị định cũng chuẩn hóa định mức chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, chi phí lập hồ sơ mời thầu tối đa là 200 triệu đồng (tương đương 0,05% tổng mức đầu tư); chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa 200 triệu đồng (0,03% tổng mức đầu tư); chi phí giải quyết kiến nghị không quá 200 triệu đồng. Đối với đấu thầu quốc tế, giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu được quy định tối đa 30 triệu đồng