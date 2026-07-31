Hanoi Twin Towers 99: Kỳ vọng là biểu tượng kiến trúc mới của thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình

Ngày 8/7/2026, Liên danh nhà đầu tư bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên – Công ty Cổ phần Thaiholdings – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã chính thức đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99. Tọa lạc tại vị trí đắc địa số 5-7 Đào Duy Anh, Hà Nội, dự án Hanoi Twin Towers 99 được kỳ vọng sẽ trở thành công trình biểu tượng mới của Thủ đô, xác lập kỷ lục thế giới và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kiến trúc toàn cầu.

Đáng chú ý, theo thông tin từ doanh nghiệp, 100% nguồn vốn đầu tư dự án là vốn tự có của liên danh và được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Biểu tượng mới giữa lòng Thủ đô

Trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội hướng tới hình ảnh một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kiến tạo phát triển của cả nước. Với tổng vốn đầu tư từ 3,0-3,5 tỷ USD, dự án được quy hoạch trên diện tích đất 34.936 m² tại số 5-7 Đào Duy Anh, sở hữu chiều cao ấn tượng 568m với 99 tầng nổi và 06 tầng hầm. Khi hoàn thiện, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt qua Petronas Twin Towers của Malaysia (452m) để chính thức trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới và là công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, siêu dự án này còn đặt mục tiêu xác lập 5 kỷ lục thế giới khác:

• Tháp đôi cao nhất thế giới (568m);

• Hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới;

• Sky Ballroom (Đại sảnh trên không) lớn nhất thế giới;

• Vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới;

• Digital Art Museum (Bảo tàng nghệ thuật và kỹ thuật số) ở độ cao lớn nhất thế giới.

Mô hình "Tất cả trong một" và hạ tầng kết nối tương lai

Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm) khoảng 880.000 m², mật độ xây dựng lý tưởng khoảng 35%. Công trình là một tổ hợp đa chức năng đẳng cấp quốc tế, bao gồm: Trung tâm hội nghị quốc tế, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, Casino, Trung tâm thương mại, Văn phòng hạng A, Khách sạn 6 sao và khu Nhà ở cao cấp… Song song đó, việc triển khai dự án còn đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị tại góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, tạo nên diện mạo xứng tầm với trục đường 90m nối liền từ nút hầm Kim Liên đến Quốc lộ 1A.

Ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, những khu vực giao cắt giữa đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và các tuyến giao thông chính thường được quy hoạch theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Đây cũng là mô hình được đánh giá giúp gia tăng hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và hình thành các trung tâm kinh tế mới.

Nếu được triển khai, Hanoi Twin Towers 99 không chỉ tạo thêm một công trình mới trên đường chân trời Hà Nội mà còn có thể trở thành hạt nhân thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ khu vực cửa ngõ phía Nam trung tâm thành phố.

Chiều sâu lịch sử và khát vọng "Sen Vàng" Thăng Long

Không chỉ mang ý nghĩa đột phá về mặt kinh tế và kiến trúc, Hanoi Twin Towers 99 còn chứa đựng giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt. Dự án tọa lạc trên khu đất Kim Liên – vùng đất giàu trầm tích văn hóa của Thăng Long xưa.

Tên gọi "Kim Liên" (Sen Vàng) mang hình ảnh biểu tượng cho sự thanh cao, bền vững và tinh hoa văn hóa Việt. Nơi đây cũng ghi dấu mốc lịch sử quan trọng khi từng hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé thăm sau khi Khách sạn Kim Liên khai trương năm 1960. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống đó, tạo nên một công trình mang tầm vóc quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quy tụ những "Gã khổng lồ" trong ngành xây dựng toàn cầu

Để hiện thực hóa công trình mang tầm vóc kỷ lục, Liên danh nhà đầu tư đã hợp tác với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công hàng đầu thế giới – những cái tên đã từng tham gia thực hiện 90% số lượng các tòa nhà cao trên 80 tầng trên toàn cầu:

• Đơn vị thiết kế: Viện Thiết kế Kiến trúc Tây Nam Trung Quốc – đơn vị tư vấn thiết kế giàu kinh nghiệm với hàng chục nghìn công trình biểu tượng trên thế giới.

• Tổng thầu thi công quốc tế: Tổng Công ty Xây dựng Công trình số 3 Trung Quốc (CSCEC3) – đơn vị nổi danh thế giới với năng lực thi công 8 tòa tháp cao trên 500m và hơn 50 tòa tháp cao trên 300m.

• Đơn vị thi công trong nước: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons – Nhà thầu xây dựng số 1 Việt Nam với bề dày kinh nghiệm qua hàng trăm dự án trọng điểm như Landmark 81, các cảng hàng không quốc tế...

"Chúng tôi cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân sự hàng đầu để triển khai dự án an toàn, đúng tiến độ. Hanoi Twin Towers 99 sẽ là công trình biểu tượng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc." — Đại diện Liên danh Nhà đầu tư chia sẻ.

Theo kế hoạch, Liên danh cam kết sẽ chính thức khởi công dự án vào ngày 02/09/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý III - IV/2030, hứa hẹn đưa Hà Nội trở thành điểm đến biểu tượng mới trên bản đồ kiến trúc và du lịch thế giới.