Vạn Xuân Group lần thứ hai được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2026

Giải thưởng "Best Mid-Market Residential Developer Vietnam 2026" là sự ghi nhận cho hơn 21 năm kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững của Vạn Xuân Group. Song hành với dấu ấn thương hiệu là loạt dự án Happy One đang được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới của doanh nghiệp.

Tối ngày 30/07/2026, tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026, Vạn Xuân Group tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản Việt Nam khi được xướng tên ở hạng mục "Best Mid-Market Residential Developer Vietnam 2026" (Nhà phát triển Bất động sản nhà ở tầm trung tốt nhất Việt Nam). Đây là lần thứ hai doanh nghiệp được vinh danh tại hệ thống giải thưởng uy tín quốc tế này, tiếp tục khẳng định năng lực phát triển dự án, uy tín thương hiệu và chiến lược phát triển bền vững mà Vạn Xuân Group đã kiên định theo đuổi trong suốt hơn 21 năm hình thành và phát triển.

Vạn Xuân Group - Nhà phát triển Bất động sản nhà ở tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn dành cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho triết lý phát triển nhất quán của Vạn Xuân Group: kiến tạo sản phẩm có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu an cư, đồng thời góp phần nâng tầm chất lượng sống tại các đô thị đang phát triển.

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Trịnh Xuân Hà – Thành viên HĐQT kiêm tổng Giám đốc Vạn Xuân Group cho biết, mỗi giải thưởng là một cột mốc đáng tự hào nhưng cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang đến những không gian sống bền vững hơn cho cộng đồng.

Ông Trịnh Xuân Hà tại buổi Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026.

Theo ông, giá trị của một nhà phát triển không chỉ được đo bằng số lượng dự án, mà còn nằm ở niềm tin của khách hàng, chất lượng công trình và những cộng đồng cư dân hạnh phúc được hình thành sau mỗi dự án.

Thực tế, trong những năm gần đây, Vạn Xuân Group đã liên tục ghi dấu bằng các dự án thuộc dòng sản phẩm Happy One với sự đầu tư bài bản cả về quy hoạch, thiết kế, tiến độ và chất lượng xây dựng.

Nổi bật là Happy One Sora tại phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh – dự án vừa hoàn thành cột mốc cất nóc và hoàn thành phần thô vào tháng 7/2026. Được phát triển theo định hướng "Tinh hoa căn hộ Nhật", Happy One Sora là sự kết hợp giữa triết lý sống đề cao sự cân bằng, tinh thần tối giản và không gian sống hiện đại. Việc dự án liên tục bám sát tiến độ thi công đã tiếp tục củng cố niềm tin của khách hàng đối với năng lực triển khai của chủ đầu tư cũng như các đối tác đồng hành.

Song song đó, Happy One Mori tại phường Lái Thiêu cũng đang thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vị trí chiến lược trong khu vực phát triển hạ tầng mạnh mẽ, hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ cùng định hướng kiến tạo môi trường sống xanh, hiện đại. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn mới của Vạn Xuân Group tại khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh mở rộng, tiếp nối thành công của chuỗi “thương hiệu truyền cảm hứng” - Happy One.

Happy One Mori tại đường Lái Thiêu 14 - tuyến đường đã được phê duyệt cải tạo đường từ 8m lên 14m.

Không dừng lại ở đó, Vạn Xuân Group đang chuẩn bị cho dấu mốc mới với Dự án Tam Bình thuộc dòng sản phẩm Happy One, dự án dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Tọa lạc tại khu vực Tam Bình – cửa ngõ phía Đông TP. Hồ Chí Minh, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển các khu căn hộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ở thực trong bối cảnh hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối liên vùng không ngừng được nâng cao.

Việc liên tiếp triển khai các dự án theo đúng kế hoạch cho thấy chiến lược phát triển dài hạn của Vạn Xuân Group không chỉ tập trung vào mở rộng quy mô, mà còn chú trọng xây dựng những giá trị bền vững thông qua chất lượng sản phẩm, trải nghiệm cư dân và uy tín thương hiệu. Đây cũng là những yếu tố đã góp phần giúp doanh nghiệp tiếp tục được cộng đồng chuyên môn quốc tế ghi nhận tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026.

Danh hiệu "Best Mid-Market Residential Developer Vietnam 2026" vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho những thành quả đã đạt được, mà còn là động lực để Vạn Xuân Group tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản uy tín, đồng hành cùng sự phát triển của đô thị Việt Nam bằng những công trình chất lượng và những giá trị được bồi đắp qua thời gian.