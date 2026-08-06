Bệnh viện Nhân dân Gia Định kích hoạt 'báo động đỏ' cấp cứu nạn nhân hai vụ cháy

TPO - Việc kích hoạt quy trình tiếp nhận cấp cứu hàng loạt đã giúp các khoa, phòng phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm tiếp nhận, phân loại và điều trị kịp thời các nạn nhân trong cả hai vụ hỏa hoạn xảy ra tại TPHCM.

Ngày 6/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ( TP HCM) cho biết đã kích hoạt quy trình tiếp nhận cấp cứu hàng loạt sau khi liên tiếp tiếp nhận 8 nạn nhân từ hai vụ cháy nhà dân xảy ra tại TPHCM trong vài giờ đồng hồ.

Lực lượng chức năng cứu hộ người bị nạn trong vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, TPHCM rạng sáng ngày 6/8.

Theo đó, ngay khi các nạn nhân được chuyển đến, bệnh viện đã kích hoạt quy trình tiếp nhận cấp cứu hàng loạt, huy động nhân lực của Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), Khoa Nhi, Khoa Bệnh lý Sơ sinh cùng các chuyên khoa liên quan để phân loại, xử trí và điều trị kịp thời.

Đối với vụ cháy xảy ra lúc 20 giờ 53 phút ngày 5/8 tại địa chỉ đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 5 nạn nhân.

Trong đó, bà L.T.Nh. (SN 1968) bị ngạt khói mức độ nhẹ, đang điều trị tại Khoa Nội Hô hấp. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được thở oxy qua mặt nạ với lưu lượng 10 lít/phút.

Bệnh nhân V.Đ.M. (SN 2007) bị ngạt khói và bỏng đường hô hấp, hiện được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU). Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Hai mẹ con gồm V.T.H. (SN 1993) và con sơ sinh mới 10 ngày tuổi cũng được đưa đến bệnh viện. Trong đó, người mẹ không phải nhập viện điều trị; bé sơ sinh được theo dõi tại Khoa Bệnh lý Sơ sinh, sức khỏe ổn định, hồng hào, thở khí trời và gia đình đã xin xuất viện vào sáng 6/8.

Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh nhi V.T.L.S. (SN 2024) đang điều trị tại Khoa Nhi tổng hợp trong tình trạng tỉnh táo, môi hồng, không khó thở và không khò khè.

Trong khi đó, vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng ngày 6/8 tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung khiến 3 người được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đáng chú ý, hai nạn nhân sinh năm 1986 và 2014 đã trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện do ngạt khói và bỏng đường hô hấp. Dù được các y bác sĩ khẩn trương cấp cứu, cả hai đã không qua khỏi.

Nạn nhân còn lại là L.T.N.H. (SN 1988) hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đang được hỗ trợ thở oxy dòng cao (HFNC) và theo dõi sát diễn biến sức khỏe.

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, việc kích hoạt quy trình tiếp nhận cấp cứu hàng loạt đã giúp các khoa, phòng phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm tiếp nhận, phân loại và điều trị kịp thời các nạn nhân trong cả hai vụ hỏa hoạn. Hiện các bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ chuyên môn.