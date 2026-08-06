Phần mềm quản lý phải giúp người đứng đầu nắm rõ tiến độ công việc

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự giúp cấp ủy, người đứng đầu nắm được một cách nhanh chóng, chính xác: Việc gì đang làm; ai chịu trách nhiệm; thời hạn đến đâu; tiến độ thế nào; sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa; việc gì đang chậm; chậm vì sao; trách nhiệm thuộc về ai...

Sáng 6/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 7/2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đối chiếu với từng nghị quyết, kết luận, quy định; xác định rõ: thẩm quyền, trách nhiệm các cơ quan, thời hạn, tiến độ, sản phẩm cụ thể và kết quả cần đạt được. Từ đó tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng bộ mình để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Về triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, Ban Thường vụ yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

“Đây phải xác định là nhiệm vụ quan trọng. Chuyển đổi số trong Đảng bộ phải được xác định là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, không đơn thuần là số hóa hồ sơ hay đưa quy trình hiện có lên phần mềm”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự giúp cấp ủy, người đứng đầu nắm được một cách nhanh chóng, chính xác: Việc gì đang làm; ai chịu trách nhiệm; thời hạn đến đâu; tiến độ thế nào; sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa; việc gì đang chậm; chậm vì sao; trách nhiệm thuộc về ai; và người đứng đầu cần quyết định, tháo gỡ vấn đề gì.

Đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được kết quả thực chất và chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức, chấm điểm cán bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược, không thể đánh giá chủ yếu bằng số lượng văn bản hay số lượng công việc, mà phải coi trọng chất lượng nghiên cứu, khả năng phát hiện vấn đề, dự báo, đề xuất và hiệu quả thực tế của sản phẩm tham mưu.

Thường trực Ban Bí thư nêu, Hội nghị Ban Thường vụ đã thông qua các kế hoạch, kết luận; thông qua quy định một số nội dung về công tác cán bộ đối với chức danh thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy. Ban Thường vụ cũng quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy thành Ban Tuyên giáo Đảng ủy; đổi tên Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ngay sau hội nghị, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng Đảng ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án và phần mềm quản lý công việc; thống nhất quy trình quản trị công việc, chuẩn hóa dữ liệu, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối. Nghiên cứu, đề xuất khung bộ chỉ số đánh giá theo từng nhóm chức danh, từng nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng, hiệu quả và giá trị của sản phẩm đầu ra.