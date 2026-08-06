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Gia Lai tính làm cầu vượt tại cửa ngõ dẫn vào trung tâm hành chính

Trương Định

TPO - Tại nút giao thông ngã 5 Đống Đa, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát tổng thể, đề xuất phương án xây cầu vượt, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để sớm cải tạo nút giao này.

Ngày 6/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, phối hợp với UBND phường Quy Nhơn, các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư.

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Nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư. Ảnh: Dũng Nhân.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án phải hoàn thành trong tháng 8. Đồng thời, Ban QLDA khẩn trương lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát để sớm triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2027.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát tổng thể khu vực nút giao thông ngã 5 Đống Đa, đề xuất bổ sung phương án xây dựng cầu vượt, tổ chức giao thông tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp và đường Lê Thanh Nghị nhằm giải quyết triệt để ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông tại khu vực này.

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Hệ thống giao thông dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Dũng.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư có tổng mức đầu tư khoảng 513 tỷ đồng. Theo quy mô đầu tư, dự án sẽ tăng bán kính cong tại vị trí đường Trần Hưng Đạo rẽ phải vào đường Đống Đa, dịch chuyển đảo vòng xuyến hiện hữu về phía Đông Bắc, mở rộng bán kính đảo, đồng thời mở rộng mặt cắt ngang đường Trần Hưng Đạo tại vị trí giao với đường Nguyễn Tất Thành từ 19-22 m, nâng từ 4 làn xe cơ giới lên 6 làn xe cơ giới.

Trương Định
#Gia Lai #cầu vượt #ùn tắc #ngã 5 Đống Đa #dự án giao thông trọng điểm #cửa ngõ trung tâm hành chính Gia Lai

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