Công an làm việc tại phòng khám nhiều tai tiếng ở Hải Phòng

TPO - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, địa phương làm việc tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 đường Nguyễn Văn Linh (phường An Biên). Đây là phòng khám từng có nhiều tai tiếng liên quan đến giá dịch vụ, quy trình khám, điều trị cho bệnh nhân.

Nguồn tin của Báo Tiền Phong cho biết, chiều 5/8, tổ công tác liên ngành Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng có buổi làm việc tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, địa chỉ số 498 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên.

Thời điểm này, khu vực quanh Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa. Nhiều cán bộ công an, lực lượng liên ngành cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng xuất hiện tại Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ chiều 5/8.

Nguồn tin cũng cho biết, lực lượng chức năng đã mang theo nhiều thùng tài liệu từ phòng khám rời đi sau buổi làm việc.

Ghi nhận của phóng viên sáng 6/8, Phòng khám Đa khoa Hoa Phượng cửa đóng then cài sau buổi cơ quan công an đến làm việc.

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ trụ sở tại nút giao Thiên Lôi – Nguyễn Văn Linh (phường An Biên, TP Hải Phòng) hoạt động nhiều năm nay, chuyên nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội…

Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ cửa đóng then cài sau buổi cơ quan công an đến làm việc.

Nhiều năm nay, Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ từng có rất nhiều phản ánh, kiến nghị về quy trình khám, điều trị, giá dịch vụ cao hơn nhiều các phòng khám khác. Khi đến khám, bệnh nhân thường được tư vấn, báo giá khám, điều trị khác nhiều so với quảng cáo khiến chi phí phát sinh…