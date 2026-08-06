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Pháp luật

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Bị chồng cũ của bạn gái chửi, người đàn ông đuổi theo đạp 'đối thủ' ngã xe giữa đường

Huỳnh Thủy

TPO - Bực tức vì bị chồng cũ của bạn gái chửi bới, một người đàn ông ở Đắk Lắk đã mượn xe máy đuổi theo, đạp ngã đối phương khi đang lưu thông trên đường.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đạp ngã khi đang đi xe máy, ngày 6/8, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an xã Krông Pắc đã mời những người có liên quan đến làm việc.

Hình ảnh người đàn ông bị đạp khi đang điều khiển xe máy được camera ghi lại.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 3/8/2026. Vào thời điểm trên, anh Đ.M.T. (SN 1990, trú thôn Phước An 4, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đang ở quán nước của B.T.K.L. (bạn gái T., SN 1987, trú thôn Hòa Tiến 2, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk), thì N.K. (chồng cũ L., SN 1979, trú thôn Hoà Tiến 2, xã Krông Pắc) điều khiển xe máy đến quán, chửi bới, lăng mạ L.

Lúc này, thấy T. nhìn mình nên K. quay qua chửi T. rồi bỏ đi. Bực tức vì K. chửi mình và bạn gái, T. mượn xe máy đuổi theo K. Khi đến đoạn đường Tỉnh lộ 9 (thuộc thôn Phước An 6, xã Krông Pắc), T. dùng chân phải đạp vào phần lưng bên trái làm K. cùng xe máy ngã xuống đường.

Sau đó T. tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước khoảng 10m rồi quay đầu xe lại tiếp cận dùng chân đạp vào phần lưng của anh K. Sau đó giữa K. và T. tiếp tục cãi vã. Khi người dân đến can ngăn, T. bỏ về lại quán nước của L. Còn K. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Krông Pắc.

Sự việc sau đó được camera ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Pắc đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường xác minh điều tra, lấy lời khai của những người có liên quan.

Bước đầu, T. khai nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã gây ra hành vi gây thương tích đối với K. Vụ việc đang được Công an xã Krông Pắc đang tiến hành điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #xe máy #mâu thuẫn #chồng cũ #xã Krông Pắc #bạo lực #tình cảm

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