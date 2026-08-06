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Pháp luật

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Phát hiện xe tải chở hơn 8,7 tấn chân gà không rõ nguồn gốc

Hoàng Dương

TPO - Kiểm tra một xe tải tại phường Móng Cái 3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 8.712kg chân gà đã qua chế biến nhưng chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hồi 19h10 ngày 4/8, tại phường Móng Cái 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra xe ôtô tải BKS 29K-126.25.

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Phát hiện hơn 8,7 tấn chân gà không rõ nguồn gốc ở Móng Cái.

Xe do Trần Văn Thắng, sinh năm 1996, trú tại thôn Văn Mây, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh điều khiển. Trần Văn Thắng đồng thời là chủ số hàng hóa được vận chuyển trên xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 396 bao tải dứa, bên trong chứa tổng cộng 8.712kg chân gà đã qua chế biến.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Thắng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
#chân gà #Móng Cái #buôn lậu #kiểm tra thị trường #gian lận thương mại #an toàn thực phẩm #Quảng Ninh

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