Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thu giữ trên 3,5 tấn chân gà ‘bẩn’ ở khu vực biên giới

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện số lượng lớn chân gà không có nguồn gốc, xuất xứ nghi nhập lậu từ bên kia biên giới.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng địa phương vừa kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Minh, địa chỉ tại thôn Bản Hoi, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, qua đó phát hiện hàng hóa là chân gà đã qua sơ chế, chế biến không có nhãn mác, thông tin nguồn gốc, xuất xứ với tổng trọng lượng trên 3.500kg.

tp-c3.jpg
Số hàng chân gà được sơ chế, đóng gói để mang về các tỉnh nội địa tiêu thụ.
tp-c2.jpg
Chân gà không có nguồn gốc, xuất xứ được tẩm ướp hóa chất bảo quản được lâu.

Chủ hộ kinh doanh là bà Nông Thúy Hằng (SN 2004, trú tại khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua thẩm tra, số hàng trên nghi nhập lậu từ bên kia biên giới, tập kết tại xã Lộc Bình để phân loại, đóng gói rồi chuyển về các tỉnh, địa phương khác để tiêu thụ, bán vào các cửa hàng, nhà hàng, quán nhậu. Hiện các ngành chức năng Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến
#Chấn đoán hàng lậu #Nguồn gốc chân gà không rõ #Thực phẩm bẩn nhập lậu #Phòng chống buôn lậu biên giới #Chống tội phạm thương mại #Kiểm tra và xử lý hàng hóa trái phép #Nguy cơ thực phẩm bảo quản hóa chất #Tham nhũng trong kinh doanh thực phẩm

Xem thêm

Cùng chuyên mục