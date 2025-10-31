Thu giữ trên 3,5 tấn chân gà ‘bẩn’ ở khu vực biên giới

TPO - Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện số lượng lớn chân gà không có nguồn gốc, xuất xứ nghi nhập lậu từ bên kia biên giới.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng địa phương vừa kiểm tra hộ kinh doanh Tuấn Minh, địa chỉ tại thôn Bản Hoi, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, qua đó phát hiện hàng hóa là chân gà đã qua sơ chế, chế biến không có nhãn mác, thông tin nguồn gốc, xuất xứ với tổng trọng lượng trên 3.500kg.

Số hàng chân gà được sơ chế, đóng gói để mang về các tỉnh nội địa tiêu thụ.

Chân gà không có nguồn gốc, xuất xứ được tẩm ướp hóa chất bảo quản được lâu.

Chủ hộ kinh doanh là bà Nông Thúy Hằng (SN 2004, trú tại khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua thẩm tra, số hàng trên nghi nhập lậu từ bên kia biên giới, tập kết tại xã Lộc Bình để phân loại, đóng gói rồi chuyển về các tỉnh, địa phương khác để tiêu thụ, bán vào các cửa hàng, nhà hàng, quán nhậu. Hiện các ngành chức năng Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.