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Pháp luật

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Tài xế lái Camry tông xe máy chở 4 người rồi bỏ chạy bị phạt 38 triệu đồng

Nguyễn Hoàn

TPO - Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng vừa quyết định phạt tài xế Nguyễn Đức Toàn (26 tuổi) tổng số 38 triệu đồng vì lái chiếc Camry tông xe máy chở 4 người rồi tăng ga bỏ chạy.

CLIP: Chiếc Camry tông xe máy chở 4 người rồi tăng ga bỏ chạy ở Hải Phòng.

Phòng CSGT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế lái chiếc Camry tông xe máy chở 4 người rồi tăng ga bỏ chạy, xảy ra mười ngày trước.

Cụ thể, tài xế Nguyễn Đức Toàn (26 tuổi, ở phường An Hải, TP Hải Phòng) bị phạt tổng số tiền 38 triệu đồng về lỗi không đi đúng phần đường theo quy định gây tai nạn giao thông; lái xe gây tai nạn nhưng không dừng ngay phương tiện, không ở lại hiện trường, không trợ giúp người bị nạn hoặc không trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 22h20 ngày 26/7, Toàn điều khiển chiếc Camry BKS 15A-556xx từ tổ dân phố Kiến Phong đi sang tổ dân phố Hoàng Mai (phường An Hải, TP Hải Phòng). Khi di chuyển đến trước nhà số 397, ô tô va chạm với xe máy mang BKS 15K1-309xx do anh P.K.S (SN 1992) điều khiển chở theo vợ và 2 con nhỏ di chuyển hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra va chạm, camera giám sát ghi lại thể hiện, ôtô màu đen đâm mạnh vào xe máy di chuyển hướng ngược lại khiến cả 4 người trên xe máy bị hất văng xuống đường. Trong đó, có em nhỏ bị kẹt ở phần trước xe máy.

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Tài xế Nguyễn Đức Toàn làm việc với cơ quan công an.

Ngay sau đó, video ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc với hành vi của tài xế, gây tai nạn cho 4 người trong một gia đình.

Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế đã đánh lái ôtô lách qua xe máy, tăng ga bỏ chạy. Rất may, tài xế xe máy kịp thời kéo một trẻ nhỏ khỏi xe máy, ngay trước thời điểm ôtô lách qua.

Bức xúc với hành vi của tài xế, anh P.K.S định đuổi theo chiếc ô tô nhưng được vợ ngăn lại để cùng chăm sóc 2 con nhỏ đang hoảng loạn.

Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, rất may vụ tai nạn không gây thương tích và thiệt hại về người. Nguyên nhân được xác định do tài xế ôtô đi không đúng phần đường gây tai nạn và không giữ nguyên hiện trường.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tài xế chiếc Camry #tai nạn giao thông #lái xe bỏ chạy #gây tai nạn rồi bỏ chạy

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