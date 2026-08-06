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Nhiều ô tô thủng lốp trên cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk

Nguyễn Thảo

TPO - Nhiều xe ô tô di chuyển trên các tuyến cao tốc qua Gia Lai, Đắk Lắk phải dừng khẩn cấp để thay hoặc vá lốp sau khi cán phải các vật sắc nhọn trên mặt đường. Cơ quan chức năng đã xác định được nguồn gốc vật sắc nhọn rơi trên tuyến cao tốc này.

Ngày 6/8, tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, nhiều ô tô phải dừng ở làn khẩn cấp để chờ cứu hộ.

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Vật sắc nhọn nhặt được trên cao tốc.

Lái xe từ 2h sáng vào Nha Trang giải quyết công việc, anh Đoàn Duy Thoại (trú Gia Lai) cho biết, khi đến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (đoạn qua phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk), ô tô bị thủng lốp, phải dừng ở làn khẩn cấp để chờ cứu hộ.

Anh Nguyễn Chí Đạt (trú phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xe bất ngờ bị thủng lốp. Anh Đạt cho biết, khi kiểm tra, anh phát hiện một mảnh sắt nhọn cắm vào lốp nên buộc phải rời cao tốc xuống Quốc lộ 29 để vá.

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Hàng loạt xe dừng ở làn khẩn cấp để chờ cứu hộ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng ban đầu đã xác định được nguồn gốc của vật sắc nhọn xuất hiện trên mặt đường cao tốc qua địa phận Đắk Lắk, Gia Lai.

Theo ông Phạm Trường Vũ - Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, những vật sắt nhọn đó nghi vấn rơi từ một xe đầu kéo chở phế liệu đi từ Quảng Ngãi vào phía Nam. Ngay sau khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý đã huy động lực lượng thu gom để đảm bảo an toàn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Thảo
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