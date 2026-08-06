Quy định mới nhất về xếp lương công chức

TPO - Khi công chức thay đổi vị trí việc làm thì được xếp lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương đương hoặc cao hơn ngạch hiện giữ được tính làm căn cứ để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Xếp lương tương ứng với vị trí việc làm mới

Nội dung trên được đề cập tại Nghị định số 300/2026 vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Lần sửa đổi này đã quy định về xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và việc xếp lương theo ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Theo Nghị định, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được xếp hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó.

Công chức xếp lương tương ứng với vị trí việc làm mới (Ảnh minh họa)

Đối với người được tuyển dụng vào làm công chức đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian công tác này sẽ được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Cùng với đó, Nghị định còn nêu rõ, trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục nhưng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn. Đồng thời, người được tuyển dụng phải được bố trí làm công việc đúng với chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định việc xếp vào bậc lương phù hợp ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Điểm mới quan trọng khác, đối với trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức, nếu có thời gian công tác theo đúng quy định, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và làm công việc phù hợp thì thời gian công tác đó được tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tiếp nhận.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi quy định về xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Theo đó, khi công chức thay đổi vị trí việc làm thì được xếp lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương đương hoặc cao hơn ngạch hiện giữ được tính làm căn cứ để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Tính thời gian công tác để xếp bậc lương

Đối với trường hợp được bổ nhiệm hoặc bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ, việc xếp lương được căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng để xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

(Ảnh minh họa)

Nếu tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng cao hơn hệ số lương bậc cuối của ngạch mới thì công chức được xếp vào bậc cuối của ngạch mới và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Đối với trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, Nghị định quy định việc xếp ngang bậc lương nếu hai ngạch có cùng hệ số lương.

Trường hợp ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn thì xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất. Nếu ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn thì được xếp ngang bậc lương đang hưởng và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Đối với công chức được bổ nhiệm hoặc bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức thấp hơn ngạch hiện giữ, việc xếp lương căn cứ vào bậc lương đã giữ ở ngạch thấp hơn tương ứng với vị trí việc làm mới và thời gian hưởng lương ở ngạch cao hơn.

Trường hợp công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì ngoài việc xếp lương theo quy định còn được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu.

Nghị định cũng giao Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các trường hợp tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và việc xếp lương khi công chức thay đổi vị trí việc làm theo quy định.