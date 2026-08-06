Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Livestream xấu độc: Báo động việc đang hình thành một 'nền kinh tế của sự phẫn nộ'

Ninh Cơ

TPO - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình 4.0 cho rằng, điều đáng lo ngại, là đang hình thành một “nền kinh tế của sự phẫn nộ”, khi nội dung livestream càng gây sốc, cực đoan thì càng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và doanh thu. Nếu cơ chế phân phối và kiếm tiền vẫn khuyến khích những nội dung như vậy, việc xử lý riêng từng cá nhân livestream chỉ giải quyết được phần ngọn.

Các nền tảng mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Thời gian qua, tình trạng livestream chứa thông tin xấu độc, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác diễn biến phức tạp, nhiều nội dung công kích cá nhân, gây sốc vẫn thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Dù cơ quan chức năng đã liên tục triệu tập, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nhiều trường hợp vi phạm, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

1.jpg
Lực lượng Công an làm việc với một người phụ nữ có hành vi thông tin sai sự thật trên mạng. Ảnh: A05

Đánh giá về tình trạng thông tin xấu độc, tin giả và các buổi livestream có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình 4.0 (Tek4TV), cho rằng vấn đề đã vượt ra ngoài phạm vi của những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Nhiều mâu thuẫn cá nhân bị đưa lên livestream để thu hút người xem, sau đó tiếp tục được cắt thành các đoạn ngắn và lan truyền mạnh nhờ thuật toán của nền tảng.

Điều đáng lo ngại, là đang hình thành một “nền kinh tế của sự phẫn nộ”, khi nội dung càng gây sốc, cực đoan thì càng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và doanh thu. “Nếu cơ chế phân phối và kiếm tiền vẫn khuyến khích những nội dung như vậy, việc xử lý riêng từng cá nhân livestream chỉ giải quyết được phần ngọn”, ông Tuấn nhận định.

Vị chuyên gia cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về người tạo ra và phát tán nội dung, mà còn thuộc về các nền tảng mạng xã hội. Khi một nền tảng chủ động đề xuất nội dung, bán quảng cáo và hưởng lợi từ lượng truy cập, nền tảng đó không thể hoàn toàn coi mình là một đường truyền trung lập. Quyền kiểm soát thuật toán càng lớn thì trách nhiệm càng cao.

Từ góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đã cung cấp dịch vụ, khai thác dữ liệu và tạo doanh thu từ người dùng Việt Nam thì phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, đồng thời đầu tư tương xứng cho đội ngũ kiểm duyệt am hiểu tiếng Việt, văn hóa và bối cảnh trong nước.

khanh-sky-9715-516.jpg
Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, Khánh Sky còn có dấu hiệu xúc phạm vợ Vua Quạt trên livestream.

Theo ông, quyền tự do biểu đạt cần được bảo vệ, nhưng không thể đồng nghĩa với quyền xúc phạm, vu khống hoặc cố tình gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của người khác.

Cũng theo chuyên gia này, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, TikTok, YouTube cần có cơ chế phản ánh bằng tiếng Việt, xử lý nhanh các nội dung có dấu hiệu vu khống, xúc phạm, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc kích động tấn công người khác. Cùng với đó, cần chủ động hạn chế đề xuất, tạm dừng kiếm tiền đối với các tài khoản vi phạm hoặc livestream có nguy cơ cao, thay vì chỉ hành động khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Ông Tuấn nhấn mạnh, giải pháp căn cơ là quản trị cơ chế tạo ra và lan truyền nội dung xấu độc. Các nền tảng phải đầu tư đội ngũ kiểm duyệt am hiểu tiếng Việt, xác thực tài khoản, nhận diện tái phạm, phối hợp với cơ quan chức năng và công khai kết quả xử lý. “Mục tiêu không phải là xóa bỏ tranh luận, mà là ngăn việc lợi dụng quyền phát biểu để vu khống, làm nhục và kiếm tiền trên tổn thất của người khác”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lan truyền thông tin sai sự thật cũng có thể bị xử lý hình sự

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Sâm, Công ty Luật TNHH Ngọc Linh và Cộng sự, cho biết theo quy định hiện hành, hành vi livestream hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội có thể bị xử lý hành chính, dân sự hoặc hình sự, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả.

Về xử phạt hành chính, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022), cá nhân cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt từ 5-10 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

lssam-7183.jpg
Luật sư Nguyễn Thị Sâm lưu ý rằng, người chia sẻ (share), bình luận (comment) hoặc lan truyền thông tin sai sự thật cũng có thể bị xử lý, tùy theo mức độ từ hành chính đến hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, theo Bộ luật Dân sự 2015, người vi phạm có thể bị buộc xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí khắc phục hậu quả, thu nhập bị mất và khoản bù đắp tổn thất tinh thần.

Trong trường hợp nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội làm nhục người khác có mức phạt tù đến 2 năm nếu sử dụng mạng xã hội để phạm tội; tội vu khống có thể bị phạt tù từ 1-3 năm. Tùy tính chất vụ việc, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo Điều 331 hoặc Điều 288 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù cao nhất đến 7 năm.

Đáng chú ý, luật sư Nguyễn Thị Sâm lưu ý rằng người chia sẻ (share), bình luận (comment) hoặc lan truyền thông tin sai sự thật cũng có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường dân sự hoặc thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu biết rõ nội dung là sai sự thật nhưng vẫn cố tình phát tán, gây thiệt hại cho người khác.

Để ngăn chặn từ xa, xử lý tận gốc thông tin xấu, độc, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định phương châm là chủ động phát hiện từ sớm, đồng thời tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phát hiện các tài khoản, hội nhóm phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc và kích động. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác với các nội dung xấu độc.

Ninh Cơ
#thông tin sai sự thật #Livestream xấu độc #Xử lý hành vi xúc phạm danh dự #mạng xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe