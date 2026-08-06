Ba mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc

TPO - Trương Bá Chi, Đổng Khiết, Chương Tử Di được khen ngợi là ba ngôi sao có cấu trúc gương mặt đẹp nhất lịch sử. Dù tuổi tác đã cao, nhan sắc của họ vẫn khiến khán giả trầm trồ, là huyền thoại sắc đẹp ở đẳng cấp cao nhất.

Sina đưa tin giới giải trí tập trung nhiều mỹ nhân, mỗi người lại có khí chất và sắc vóc đặc biệt cuốn hút rất khác nhau. Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng đều được coi là mỹ nhân tuyệt sắc trong thế hệ của mình. Tuy nhiên, ba ngôi sao được đánh giá có "cốt tướng" (hình dạng xương đầu, xương mặt) đẹp nhất giới giải trí là Trương Bá Chi, Đổng Khiết, Chương Tử Di.

Lý do tỷ lệ cấu trúc xương cùng mô mềm trên khuôn mặt con người (nhân trắc học khuôn mặt) của ba mỹ nhân đều ở mức hoàn hảo. Đặc điểm chung của ba người là gương mặt ít mỡ, nhưng cũng không quá gầy dẫn tới má hóp. Thêm vào đó, khí chất của họ mang nét riêng nhận được sự yêu thích của công chúng.

Trương Bá Chi - bông hồng lai hoàn hảo

Trương Bá Chi mang hai dòng máu Trung - Anh, tỷ lệ đường nét hoàn hảo giúp nữ diễn viên chẳng cần trang điểm đậm cũng dễ dàng trở nên nổi bật. Đôi mày đậm tự nhiên của Trương Bá Chi là điểm đặc trưng giúp nhan sắc mỏng manh yếu đuối của cô trở nên sắc sảo, mạnh mẽ, được khen ngợi là "đôi lông mày hoàn hảo nhất giới giải trí". Sina bình luận: "Gương mặt của cô ấy như được Chúa hôn lên".

Trương Bá Chi là bông hồng lai hoàn hảo nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Nữ diễn viên cũng rất tự tin ngoại hình: "Ở Hong Kong, tôi chỉ công nhận Lê Tư đẹp hơn mình".

Khi trò chuyện với Trương Hinh Dư, Trương Bá Chi thừa nhận: "Chị quá đẹp rồi, chị thấy chị đẹp đến mức hầu hết cô gái đều tránh mặt chị".

Trương Bá Chi chia sẻ vì cô quá đẹp nên các nghệ sĩ nữ từng đóng chung phim nói riêng và nhiều cô gái nói chung không muốn đứng cạnh nữ diễn viên vì sẽ bị lấn át nhan sắc.

Trương Bá Chi là biểu tượng nhan sắc, mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990-2000. Cô được mệnh danh là "ngọc nữ Hong Kong". Dù đã bước sang tuổi U50, trên mặt đã có dấu vết thời gian nhưng khuôn mặt nổi bật của Trương Bá Chi vẫn vượt trội khi đứng chung cùng các đàn em.

Bước sang tuổi trung niên, Trương Bá Chi vẫn được khen trẻ trung, giữ được những nét đẹp từng làm mưa làm gió năm nào.

Đổng Khiết - Đóa bách hợp trong trắng

Tương tự Trương Bá Chi, Đổng Khiết cũng sở hữu cấu trúc đầu hoàn hảo. Nữ diễn viên tỏa sáng nhờ ngũ quan thanh tú, sống mũi cao thẳng, cằm thon gọn, đôi mắt sáng có hồn và nụ cười mỉm dịu dàng. Khí chất của cô mang một sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ đẹp thuần khiết, mong manh và sự sang trọng, kiêu kỳ.

Đổng Khiết nổi tiếng chỉ nhờ vài phút làm người mẫu trong màn biểu diễn cùng Tạ Đình Phong. Cô mang nét đẹp trong veo, buồn bã, nhẹ nhàng như làn gió thu. Nhưng đôi mắt cương nghị lại thể hiện tính cách cứng cỏi ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài dịu dàng.

Theo Sina, Đổng Khiết có vầng trán tròn đầy, nhờ vậy góc nghiêng của cô đẹp nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Với nhiều người đẹp, cách chải tóc ép chặt vào da đầu sẽ làm họ lộ nhiều khuyết điểm, nhưng với Đổng Khiết, đó là cách cô khoe trọn những ưu điểm trên gương mặt.

Nữ diễn viên từng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và được mời đóng chính ngay trong dự án đầu tay là Ngày tháng hạnh phúc (2000). Sau phim Kim phấn thế gia (2003), Đổng Khiết trở thành người tình trong mộng của hàng triệu khán giả. Cô được ví với loài hoa bách hợp thuần khiết, thanh lịch, không mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng vẫn nhận được sự tán thưởng của đông đảo công chúng.

Đổng Khiết thời trẻ đẹp mong manh như đóa hoa bách hợp.

Nữ diễn viên không ngại buộc tóc ép sát da đầu khoe cấu trúc gương mặt hoàn hảo.

Chương Tử Di - Gương mặt điện ảnh đẹp nhất

Chương Tử Di từng được đạo diễn Trương Nghệ Mưu khen ngợi "ngôi sao có gương mặt điện ảnh chuẩn nhất Trung Quốc". Sức hút độc đáo của Chương Tử Di thể hiện ở đường nét khuôn mặt thanh tú, tỷ lệ đẹp thể hiện sự mạnh mẽ pha chút bướng bỉnh. Năm 2008, cô còn được bình chọn là ngôi sao đẹp nhất Trung Quốc.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Chương Tử Di đẹp tự nhiên, rực rỡ nhưng sau này, khi danh tiếng ngày càng lên cao, nữ diễn viên đẹp sắc sảo và quyền lực.

Chương Tử Di có khuôn mặt phù hợp với màn ảnh rộng. Các đạo diễn từng hợp tác đều khen ngợi nữ diễn viên là "gương mặt nhiều năm mới có của giới điện ảnh", "Ống kính cũng yêu thích cô ấy".

Vẻ đẹp của Chương Tử Di còn được giới điện ảnh quốc tế yêu thích. Cô là một trong số ít ngôi sao Trung Quốc được truyền thông nước ngoài nhớ tên và thể hiện sự trân trọng.

Chương Tử Di đẹp như tượng tạc, không cần can thiệp thẩm mỹ cũng hoàn hảo.