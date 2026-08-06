'Mẹ tôi dặn đi thi Hoa hậu Việt Nam phải chỉnh tề, nghiêm túc'

TPO - Thí sinh Nguyễn Hồng Hạ Nghi không còn giữ bình tĩnh trong khoảnh khắc được gọi vào tốp 21 Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam. Ngay sau đó, cô gọi về báo tin cho gia đình và tất cả đều vỡ òa hạnh phúc.

"Mẹ nói với tôi, con giỏi lắm. Nhưng từ đầu, mẹ đã tin tưởng con sẽ có cơ hội lớn để góp mặt trong tốp 21", thí sinh Hạ Nghi nhớ lại.

Cô gái 19 tuổi đến từ Đà Nẵng nhận sự ủng hộ của bố, mẹ và cả gia đình cho hành trình đi thi Hoa hậu Việt Nam. Trước khi bước vào Sơ khảo khu vực phía Nam, Hạ Nghi nhờ mẹ và gia đình tư vấn nên mặc trang phục gì. Có rất nhiều lựa chọn cho đại diện của trường Đại học Nguyễn Tất Thành - có thể là trang phục tôn dáng như phần lớn thí sinh khác - nhưng quyết định cuối cùng của Hạ Nghi là chiếc áo dài trắng tinh khôi.

Chọn áo dài trắng vì sự đơn giản, nét đẹp thuần khiết

"Đó là lời khuyên từ gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ kiến nghị nên chọn áo dài vì sự đơn giản, chỉnh tề và nghiêm túc khi đến với Hoa hậu Việt Nam. Tôi cũng có suy nghĩ rằng, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết của người phụ nữ. Lựa chọn tối ưu cho tôi có lẽ là chiếc áo dài. Và tôi quyết định mặc áo dài trắng", Hạ Nghi chia sẻ với Tiền Phong.

"Tôi may mắn vì có gia đình làm hậu phương phía sau. Mọi người ủng hộ, động viên tôi. Bố và mẹ dặn tôi đến cuộc thi trong tâm thế nghiêm túc, chuẩn bị kỹ về mặt kỹ năng và sức khỏe. Với tôi, góp mặt ở tốp 21 Sơ khảo phía Nam là cột mốc đặc biệt quan trọng. Đó là nền tảng cho những ước mơ xa hơn và tôi tin đây chưa phải đích đến của mình", Hạ Nghi chia sẻ thêm.

Hạ Nghi tỏa sáng cùng chiếc áo dài tinh khôi. Ảnh: Dương Triều.

Thí sinh quê Đà Nẵng kể lại khoảnh khắc chờ đợi gọi tên vào tốp 21: "Tôi nghĩ chị Hà Trúc Linh sẽ gọi tên thí sinh theo thứ tự số báo danh. Lần lượt 2, 3 và 4 trôi qua, bỗng vụt lên số báo danh hàng 6x. Lúc đó, tôi chết lặng, nghĩ mình đã hết cơ hội rồi. Đến khi chị Linh đọc ngược về số 16, cái tên tôi được gọi lên, tôi vỡ òa và không còn giữ được bình tĩnh về mặt cảm xúc".

Tại địa điểm tổ chức Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam, phóng viên tìm đến anh Vũ Duy Minh cùng chị Phạm Thị Lan, bố và mẹ của thí sinh Vũ Lâm Bảo Chi. Bảo Chi sinh năm 2008, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chi là thí sinh đặc biệt trong buổi Sơ khảo phía Nam khi được cả bố và mẹ đến động viên trực tiếp.

Anh Minh và chị Lan đã bay từ Ninh Bình vào TPHCM, để ủng hộ con gái và vì lý do thiêng liêng hơn - lo cho con bơ vơ, đơn độc một mình khi có lần hiếm hoi vào TPHCM tham dự cuộc thi sắc đẹp.

Tại đây, phóng viên Tiền Phong thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với gia đình thí sinh Bảo Chi. Anh Minh và chị Lan xúc động đến nỗi không nói nên lời, dù đã chuẩn bị nhiều điều để gửi gắm tình cảm đến con gái. Bố và mẹ Bảo Chi chỉ muốn con gái bước vào cuộc thi với sự tự tin, thoải mái giao tiếp và thu về những kinh nghiệm quý giá.

"Với mọi người xung quanh, tôi ít nói và trầm. Khi tôi nói cho người thân, bạn bè biết sẽ đi thi Hoa hậu Việt Nam, ai cũng bất ngờ. Bố mẹ đã động viên tôi xuyên suốt hành trình đến TPHCM, vào trước, trong và sau Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Trong khoảnh khắc chiến thắng, bố và mẹ chỉ nói nhẹ nhàng: Chúc mừng con gái", Bảo Chi nhớ lại.

Đại diện của Ninh Bình chia sẻ về cuộc thi sắc đẹp có truyền thống gần 40 năm do báo Tiền Phong tổ chức: "Những người xung quanh tôi, ai cũng nhìn nhận Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín, truyền thống lâu đời và là nơi tôn vinh giá trị thật sự của người phụ nữ Việt. Khi tôi nói mình sẽ đến đây, mọi người đều ủng hộ và kỳ vọng rất nhiều".

Bảo Chi được bố và mẹ tiếp sức ở Sơ khảo HHVN 2026 phía Nam.

Họ chuẩn bị thế nào cho Hoa hậu Việt Nam?

Phóng viên Tiền Phong tiếp tục đặt câu hỏi cho Bảo Chi: "Bạn chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào?". Chi đáp: "Tôi đã giảm rất nhiều cân để có cho mình vóc dáng ưng ý nhất tại Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Cụ thể là ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, tôi cấp tốc bắt tay vào hành trình giảm cân".

Gần 100 thí sinh ở buổi Sơ khảo tại khu vực phía Nam là những màu sắc khác biệt. Có một số thí sinh mạnh toàn diện, từng tỏa sáng ở các cuộc thi hoa khôi tại trường. Đa phần thí sinh nằm trong độ tuổi 19-25, lần đầu thử sức tại một cuộc thi sắc đẹp khi tự nhận thấy đã đến giai đoạn chín muồi của nhan sắc, học vấn và khát vọng cống hiến.

Thí sinh Bảo Chi là trường hợp đặc biệt, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đã lao vào "cuộc chiến" thay đổi bản thân để đặt chân đến Hoa hậu Việt Nam. Và sau cùng, ban tổ chức ghi nhận một số thí sinh đến Sơ khảo vì quá đam mê cuộc thi, muốn tận hưởng không gian "miền hương sắc" ở Sơ khảo khu vực phía Bắc và Nam.

Họ không đạt tiêu chuẩn của chương trình và vẫn đến để cùng tạo nên bầu không khí tuyệt vời ở Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những người tổ chức sẽ ập vào tầm mắt ngay lập tức các thí sinh toàn diện, hội tụ các ưu điểm về nhan sắc, hình thể, trình độ học vấn và cả kỹ năng giao tiếp. Phóng viên hướng đến Lê Phương Nghi, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương Nghi nói cô đến Hoa hậu Việt Nam trong tâm thế khẳng định tất cả điểm mạnh của bản thân và chinh phục các mục tiêu đề ra. Do đó, Phương Nghi có kế hoạch rèn luyện kỹ năng giao tiếp chuyên sâu, luyện catwalk nhiều tháng trời và tìm tòi, học hỏi từ các cuộc thi trước để chuẩn hóa tác phong.

Với thí sinh Hạ Nghi, cô gái đến từ Đà Nẵng mất vài tháng để lên ý tưởng và chốt layout tóc, phương án make up và trang phục. Hạ Nghi nói một trong những điều cô lưu tâm là tìm hiểu cặn kẽ về cuộc thi, về tinh thần cốt lõi ở sân chơi đã tồn tại và tỏa sáng trong gần 40 năm.

Phương Nghi có sự chuẩn bị kĩ và phong thái cũng khác nhiều thí sinh.

Ba thí sinh của Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam - Hạ Nghi, Bảo Chi và Phương Nghi - là 3 trường phái khác biệt, cho từng con đường khác biệt dẫn đến vòng Chung khảo. Với Hạ Nghi, sự giản dị, thuần khiết là điểm cộng. Bảo Chi gặt hái thành quả từ sự nỗ lực. Và Phương Nghi là sự chỉn chu, đầu tư, đúng vị thế của một hoa khôi Đại học Ngoại Thương.

Họ trở thành những mảnh ghép của tốp 21, đại diện cho khu vực phía Nam tiến vào vòng Chung khảo. Kể từ hôm nay, các cô gái tiếp bước hành trình ở Hoa hậu Việt Nam sẽ mang trong mình tâm thế khác. Họ là những đại diện ưu tú, cùng Báo Tiền Phong lan tỏa giá trị của người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại - đẹp về ngoại hình, sâu sắc trong tâm hồn và có khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Phương Nghi chia sẻ niềm vui cùng Tiền Phong: "Sau buổi Sơ khảo, tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ gia đình, người thân và bạn bè xung quanh. Tôi biết rằng tên tuổi của mình bắt đầu xuất hiện trên truyền thông, trên những thước phim đăng tải trên mạng xã hội. Và tôi đã là một phần của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam. Điều đó thôi thúc tôi phải tốt lên, gìn giữ hình ảnh và cống hiến nhiều hơn cho Hoa hậu Việt Nam. Tôi nghĩ các bạn thí sinh cũng sẽ mang tâm thế tương tự, để cuộc thi năm nay diễn ra thật trọn vẹn".