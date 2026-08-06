120 hoa hậu khám phá vịnh Hạ Long

TPO - Gần 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự nhiều hoạt động hấp dẫn, hoành tráng tại tỉnh Quảng Ninh trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.

Ngày 5/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức họp báo về cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 do Việt Nam làm chủ nhà đăng cai.

Tại họp báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã thông tin về công tác chuẩn bị của tỉnh trong việc phối hợp tổ chức chương trình khai mạc và các hoạt động mở đầu nằm trong khuôn khổ cuộc thi từ ngày 8-12/8/2026.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (áo hồng), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chia sẻ tại họp báo.

Miss World 2026 là mùa giải kỷ niệm 75 năm của Hoa hậu Thế giới, đánh dấu lần đầu Việt Nam được lựa chọn là quốc gia đăng cai. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến 5/9 tại 3 địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, với sự tham gia của gần 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Quảng Ninh sẽ diễn ra chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 như chào đón các thí sinh, tiệc chào mừng, các hoạt động an sinh xã hội, lễ khai mạc chính thức, chương trình tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Trong khuôn khổ các hoạt động, các thí sinh sẽ tham gia trải nghiệm, khám phá các điểm du lịch Quảng Ninh với nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Quảng Ninh trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện tại Quảng Ninh là chương trình khai mạc Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 11/8/2026 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) với quy mô 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách.

Chương trình được dàn dựng quy mô, theo phong cách hiện đại, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Điểm nhấn trong chương trình là màn trình diễn áo dài của toàn bộ thí sinh, góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu bản sắc đến cộng đồng quốc tế.

Các hoa hậu, á hậu tham dự họp báo Miss World 2026 ở Quảng Ninh.

Hoa hậu Bảo Ngọc, Nam vương Tuấn Ngọc tại sự kiện.

Á hậu Phương Thanh và Thu Trà tham dự họp báo.

Thông qua việc đăng cai chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026, Quảng Ninh kỳ vọng quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long, cảnh quan thiên nhiên và thương hiệu điểm đến của tỉnh ra thế giới.

Sau khi tham dự các hoạt động tại Quảng Ninh, thí sinh sẽ di chuyển đến Hải Phòng, lần lượt tham gia Talent Audition, Chef Beauty, Vietnam Beauty Fashion Fest và Sport Challenge.

Chặng cuối diễn ra tại Nha Trang với các nội dung quan trọng như Head to Head, Talent Show, phỏng vấn kín, hoạt động thiện nguyện và Dances of the World. Đêm chung kết được tổ chức ngày 5/9 tại Nha Trang. Người kế nhiệm đương kim Miss World Opal Suchata sẽ được công bố trong đêm chung kết.

Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2026 là Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ, cao 1,86 m. Cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập.